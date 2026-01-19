Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

Phu Quy និង Nha Trang ជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុត នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងកើត

នាពេលថ្មីៗនេះ គេហទំព័រឯកទេសខាងនាវាចរណ៍-ទូកកម្សាន្ត និងអាកាសធាតុសមុទ្រ figaronautisme.meteoconsult.fr (បារាំង) បានជ្រើសរើស ឧទ្ទេសនាមគោលដៅលេចធ្លោចំនួន២ របស់វៀតណាមគឺកោះ Phu Quy និងសង្កាត់ Nha Trang ។
អត្ថបទដែលឧទ្ទេសនាមអំពីកោះ Phu Quy នៅលើគេហទំព័រ igaronautisme.meteoconsult.fr។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងអត្ថបទដែលចុះផ្សាយនាថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា figaronautisme បានវាយតម្លៃថា កោះ Phu Quy ដែលស្ថិតនៅតំបន់សមុទ្រភាគខាងត្បូងវៀតណាម គឺជាកោះមួយក្នុងចំណោមកោះដែលនៅតែរក្សាបាននូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ នៅលើផែនទីទេសចរណ៍សមុទ្រខាងកើត។ ការធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះនេះ ភាគច្រើនគឺតាមផ្លូវសមុទ្រ ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាកម្មនៅមានកម្រិត បានធ្វើឱ្យកោះ Phu Quy មិនសូវរងផលប៉ះពាល់ពីទេសចរណ៍ទ្រង់ទ្រាយធំឡើយ។ ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកនៅទីនេះ ផ្សារភ្ជាប់នឹងរបរនេសាទ និងសកម្មភាពនាវាចរណ៍ប្រពៃណី។

ផ្ទុយនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃកោះ Phu Quy សង្កាត់ Nha Trang ដែលស្ថិតនៅមាត់សមុទ្រនៃភាគកណ្តាលវៀតណាម បានបង្ហាញពីទម្រង់ទេសចរណ៍សមុទ្រមួយផ្សេងទៀត។ សង្កាត់ Nha Trang ស្ថិតនៅក្បែរឈូងសមុទ្រដ៏ធំទូលាយ ត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយកោះតូចៗជាច្រើនដែលងាយស្រួលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រ បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់សកម្មភាពសម្រាកលំហែកាយ និងការកម្សាន្តនៅលើសមុទ្រ។ អាស្រ័យហេតុនេះ Nha Trang ត្រូវបានចាត់ទុកជាច្រកទ្វារដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងការរុករកសមុទ្រខាងកើតនៅវៀតណាម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម៖ សញ្ញាសម្គាល់ពិសេស សេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម៖ សញ្ញាសម្គាល់ពិសេស សេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម គឺជាមហាសន្និបាតគូសសញ្ញាសម្គាល់សំខាន់ពិសេស នៅលើមាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ។ មហាសន្និបាតបើកចេញយុគសម័យថ្មីមួយ - យុគសម័យដែលវៀតណាមប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅពីរគឺ៖ ខួបលើកទី១០០ នៃការបង្កើតបក្ស និងខួបលើកទី១០០ នៃការបង្កើតប្រទេសជាតិ ដោយខិតខំក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ និងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៤៥។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top