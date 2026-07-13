DIFF ២០២៦ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ២.៧២ លាននាក់មកទីក្រុង Da Nang

វិស័យទេសចរណ៍ទីក្រុងបានទទួលភ្ញៀវទេសចរជាង ២.៧២ លាននាក់ក្នុងអំឡុងពេល DIFF ២០២៦ (កើនឡើងជិត ៤៥% បើធៀបនឹង DIFF ២០២៥; ក្នុងរយៈពេល ៦ ថ្ងៃនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរសម្រេចបាន ៦៨៨,៥០០ នាក់)។ ជាពិសេសនៅរាត្រីប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ អត្រាកក់បន្ទប់សណ្ឋាគារនៅតំបន់កណ្តាលនៃទីក្រុង Da Nang (Hai Chau, Hoa Cuong, An Hai, Son Tra, Ngu Hanh Son) បានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាកាលពី DIFF ឆ្នាំ ២០២៣ (៩៥-៩៨%)។
ក្នុងរយៈពេល ៦ យប់នៃពិធីបុណ្យនេះ ចំនួនជើងហោះហើរក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិសរុបទៅកាន់ទីក្រុង Da Nang សម្រេចបានជាង ១.៩ ពាន់ជើង កើនឡើង ៧% (ជិត ១៣០ ជើងហោះហើរ) បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២៥។ ប្រេកង់ជាមធ្យមសម្រេចបាន ១៦៣ ជើង/ថ្ងៃ (កើនឡើង ១១ ជើងហោះហើរក្នុង ១ ថ្ងៃ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២៥)៕