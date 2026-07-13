Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

DIFF ២០២៦ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ២.៧២ លាននាក់មកទីក្រុង Da Nang

នាថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ទីក្រុង Da Nang បានជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិ Da Nang (DIFF) ឆ្នាំ ២០២៦ ក្រោមប្រធានបទ “Da Nang - ជើងមេឃតភ្ជាប់” ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា។

វិស័យទេសចរណ៍ទីក្រុងបានទទួលភ្ញៀវទេសចរជាង ២.៧២ លាននាក់ក្នុងអំឡុងពេល DIFF ២០២៦ (កើនឡើងជិត ៤៥% បើធៀបនឹង DIFF ២០២៥; ក្នុងរយៈពេល ៦ ថ្ងៃនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរសម្រេចបាន ៦៨៨,៥០០ នាក់)។ ជាពិសេសនៅរាត្រីប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ អត្រាកក់បន្ទប់សណ្ឋាគារនៅតំបន់កណ្តាលនៃទីក្រុង Da Nang (Hai Chau, Hoa Cuong, An Hai, Son Tra, Ngu Hanh Son) បានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាកាលពី DIFF ឆ្នាំ ២០២៣ (៩៥-៩៨%)។

ការសម្តែងកាំជ្រួចរបស់ក្រុមព័រទុយហ្គាល់ក្នុងរាត្រីប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងរយៈពេល ៦ យប់នៃពិធីបុណ្យនេះ ចំនួនជើងហោះហើរក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិសរុបទៅកាន់ទីក្រុង Da Nang សម្រេចបានជាង ១.៩ ពាន់ជើង កើនឡើង ៧% (ជិត ១៣០ ជើងហោះហើរ) បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២៥។ ប្រេកង់ជាមធ្យមសម្រេចបាន ១៦៣ ជើង/ថ្ងៃ (កើនឡើង ១១ ជើងហោះហើរក្នុង ១ ថ្ងៃ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២៥)៕

តាម kh.qdnd.vn

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ទីក្រុង Hoi An ស្ថិតក្នុងបញ្ជីទីក្រុងល្អបំផុតទាំង ៤ នៅលើពិភពលោកនៅឆ្នាំ ២០២៦

ទីក្រុង Hoi An ស្ថិតក្នុងបញ្ជីទីក្រុងល្អបំផុតទាំង ៤ នៅលើពិភពលោកនៅឆ្នាំ ២០២៦

ទស្សនាវដ្តីទេសចរណ៍ Travel + Leisure ទើបតែប្រកាសពីលទ្ធផលនៃពានរង្វាន់ World’s Best Awards 2026 ដែលទីក្រុង Hoi An បន្តបញ្ជាក់ពីភាពទាក់ទាញរបស់ខ្លួននៅលើផែនទីទេសចរណ៍អន្តរជាតិ ដោយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ ក្នុងបញ្ជីទីក្រុងល្អបំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោក ដោយមាន ៩១.៨១ ពិន្ទុ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top