ព័ត៌មាន
CNN មានបំណងចង់បន្តនិទានរឿងរ៉ាវអំពី “ប្រទេសវៀតណាមថ្មី”
កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការបរទេសនៅទីក្រុងហាណូយ ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោក
Phil Nelson អនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃទូរទស្សន៍ CNN
(សហរដ្ឋអាមេរិក) អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី Le
Thi Thu Hang បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC)
ក្នុងឆ្នាំ ២០២៧
គឺជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយដើម្បីវៀតណាមអាចផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៃប្រទេសជាតិ
ឧទ្ទេសនាមសមិទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ សក្តានុពលទេសចរណ៍
ក៏ដូចជាទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ ជាពិសេសជំនាន់យុវជន
តាមរយៈវេទិកាពហុមេឌា និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។
ចំណែកលោក Phil Nelson បានសម្តែងបំណងចង់បន្តនិទានរឿងរ៉ាវអំពី “ប្រទេសវៀត ណាមថ្មី” ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
នវានុវត្តន៍ បច្ចេកវិទ្យា ជាមួយនឹងវប្បធម៌ដ៏សម្បូរទៅដោយអត្តសញ្ញាណ
ព្រមទាំងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារ
និងមូលដ្ឋាននានារបស់វៀតណាមក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន ការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ វប្បធម៌
នវានុវត្តន៍ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ អនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃទូរទស្សន៍ CNN ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា CNN កំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការស្រាវជ្រាវគំនិតសារព័ត៌មាន
ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយ និងលទ្ធភាពអមដំណើរជាមួយវៀតណាមក្នុងដំណើរត្រៀមរៀបចំ APEC
២០២៧។
ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តរក្សាការផ្លាស់ប្តូរ និងការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដើម្បីស្រាវជ្រាវពីទម្រង់សហប្រតិបត្តិការដ៏សមស្រប រួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៃប្រទេសវៀតណាម និងឆ្នាំ APEC ២០២៧ ទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៕