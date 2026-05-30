ព័ត៌មាន

Buon Ma Thuot ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមគោលដៅម្ហូបអាហារល្អបំផុតទាំង ១៥ របស់ពិភពលោក

National Geographic ទើបតែបានប្រកាសបញ្ជីគោលដៅធ្វើម្ហូបល្អបំផុតទាំង ១៥ នៅលើពិភពលោក រួមទាំង Buon Ma Thuot ដែលជារដ្ឋធានីនៃខេត្ត Dak Lak ប្រទេសវៀតណាម។
សារមន្ទីរកាហ្វេពិភពលោកនៅ Buon Ma Thuot។ រូបភាព៖ VOV5

ទស្សនាវដ្តី National Geographic បានបញ្ជាក់ថា ទីក្រុង Buon Ma Thuot មានភាពល្បីល្បាញដោយសារកាហ្វេ robusta របស់ខ្លួន និងមានវប្បធម៌កាហ្វេដ៏រីកចម្រើន ដោយមានចម្ការកាហ្វេបៃតងខៀវស្រងាត់ផលិតកាហ្វេជាង ៤០% នៃការនាំចេញកាហ្វេរបស់វៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសជាង ៧០។ ទស្សនាវដ្តី National Geographic សង្កត់ធ្ងន់ថា អ្នកជំនាញ និងអាជីវកម្មកាហ្វេជាច្រើនចាត់ទុកកាហ្វេ robusta ទីក្រុង Buon Ma Thuot ថាជាកាហ្វេដ៏ល្អបំផុតមួយក្នុងពិភពលោក។ គ្រាប់កាហ្វេពីតំបន់នេះមានភាពល្បីល្បាញដោយសាររសជាតិដ៏សម្បូរបែប ពណ៌លឿងទុំ មាតិកាកាហ្វេអ៊ីនខ្ពស់ ជាតិអាស៊ីតទាប ក្លិនក្រអូបខ្លាំង និងរសជាតិផ្អែមយូរអង្វែង។

យោងតាមទស្សនាវដ្តី National Geographic មានកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះ ដែលអ្នកទស្សនាអាចរីករាយជាមួយមុខម្ហូបជាច្រើនប្រភេទ។ ភូមិកាហ្វេ Trung Nguyen ដែលមានហាងកាហ្វេ ភោជនីយដ្ឋាន និងផ្ទះឈើបែបប្រពៃណី គឺជាកន្លែងដែលអ្នកទស្សនាអាចភ្លក់កាហ្វេលីងលំដាប់ខ្ពស់ ដូចជា Legend ដែលជាល្បាយដ៏សម្បូរបែបនៃគ្រាប់កាហ្វេ arabica និង robusta និងទទួលបានបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ពីដំណើរការផលិតកាហ្វេ robusta ពីដើមទំពាំងបាយជូររហូតដល់ផលិតផលសម្រេច។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សារមន្ទីរកាហ្វេពិភពលោកបង្ហាញពីតួនាទីរបស់វៀតណាមនៅក្នុងពិភពកាហ្វេ ដែលនាំអ្នកទស្សនាឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងវប្បធម៌កាហ្វេរបស់វៀតណាម៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

