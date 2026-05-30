Buon Ma Thuot ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមគោលដៅម្ហូបអាហារល្អបំផុតទាំង ១៥ របស់ពិភពលោក
ទស្សនាវដ្តី National Geographic បានបញ្ជាក់ថា ទីក្រុង Buon Ma Thuot មានភាពល្បីល្បាញដោយសារកាហ្វេ robusta របស់ខ្លួន និងមានវប្បធម៌កាហ្វេដ៏រីកចម្រើន ដោយមានចម្ការកាហ្វេបៃតងខៀវស្រងាត់ផលិតកាហ្វេជាង ៤០% នៃការនាំចេញកាហ្វេរបស់វៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសជាង ៧០។ ទស្សនាវដ្តី National Geographic សង្កត់ធ្ងន់ថា អ្នកជំនាញ និងអាជីវកម្មកាហ្វេជាច្រើនចាត់ទុកកាហ្វេ robusta ទីក្រុង Buon Ma Thuot ថាជាកាហ្វេដ៏ល្អបំផុតមួយក្នុងពិភពលោក។ គ្រាប់កាហ្វេពីតំបន់នេះមានភាពល្បីល្បាញដោយសាររសជាតិដ៏សម្បូរបែប ពណ៌លឿងទុំ មាតិកាកាហ្វេអ៊ីនខ្ពស់ ជាតិអាស៊ីតទាប ក្លិនក្រអូបខ្លាំង និងរសជាតិផ្អែមយូរអង្វែង។
យោងតាមទស្សនាវដ្តី National Geographic មានកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះ ដែលអ្នកទស្សនាអាចរីករាយជាមួយមុខម្ហូបជាច្រើនប្រភេទ។ ភូមិកាហ្វេ Trung Nguyen ដែលមានហាងកាហ្វេ ភោជនីយដ្ឋាន និងផ្ទះឈើបែបប្រពៃណី គឺជាកន្លែងដែលអ្នកទស្សនាអាចភ្លក់កាហ្វេលីងលំដាប់ខ្ពស់ ដូចជា Legend ដែលជាល្បាយដ៏សម្បូរបែបនៃគ្រាប់កាហ្វេ arabica និង robusta និងទទួលបានបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ពីដំណើរការផលិតកាហ្វេ robusta ពីដើមទំពាំងបាយជូររហូតដល់ផលិតផលសម្រេច។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សារមន្ទីរកាហ្វេពិភពលោកបង្ហាញពីតួនាទីរបស់វៀតណាមនៅក្នុងពិភពកាហ្វេ ដែលនាំអ្នកទស្សនាឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងវប្បធម៌កាហ្វេរបស់វៀតណាម៕