ព័ត៌មាន
AMRO៖ វៀតណាមឆ្លើយតបបានយ៉ាងល្អចំពោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច
របាយការណ៍នេះត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន+៣ ដែលរួមមានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងដៃគូទាំងបីគឺ ចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង (AMRO)។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ នៅថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា លោក ដុង ហេ ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ AMRO បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមបានដោះស្រាយយ៉ាងល្អនូវវិបត្តិពន្ធគយកាលពីឆ្នាំមុនហើយរំពឹងថា វៀតណាមនឹងបន្តក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅក្នុងតំបន់នៅឆ្នាំ ២០២៦។
របាយការណ៍ AREO ព្យាករណ៍ថា កំណើន GRDP ពិតប្រាកដរបស់វៀតណាមនឹងមានចំនួន ៧,៤% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ និង ៧,១% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៧។ អតិផរណាសរុបរបស់វៀតណាមត្រូវបានព្យាករចំនួន ៣,៨% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ និង ៣,៤% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៧។ យោងតាមលោក ដុង ហេ ទោះបីជាការព្យាករណ៍សម្រាប់អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមទាបជាង ៨% កាលពីឆ្នាំមុនក៏ដោយ លោកនៅតែរំពឹងទុកលើភាពធន់ និងសមត្ថភាពរបស់វៀតណាម៕