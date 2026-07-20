ព័ត៌មាន
4Viettel នាំមុខគេក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា 6G ជាមួយ Qualcomm
ភាគីទាំងពីរមានគោលបំណងអនុវត្តន៍ការហៅទូរស័ព្ទ 6G មុនពាណិជ្ជកម្មលើកដំបូងនៅដើមឆ្នាំ ២០២៩ ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនិងឧបករណ៍ដែលបានស្រាវជ្រាវ
អភិវឌ្ឍ និងផលិតដោយViettel ផ្ទាល់។
យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ Viettel
នឹងសហការជាមួយ Qualcomm ក្នុងការស្រាវជ្រាវ
រចនា អភិវឌ្ឍ និងផលិតស្ថានីយ៍ផ្សាយរលក 6G។ Viettel
នឹងទទួលបន្ទុកការស្រាវជ្រាវ រចនា ផលិត សាកល្បង
និងវាយតម្លៃគុណភាពផលិតផល ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Qualcomm នឹងផ្តល់វេទិកាបច្ចេកវិទ្យា
បន្ទះឈីប។ ភាគីទាំងពីរក៏នឹងរួមគ្នាវាយតម្លៃលើភាពធន់វាងវេទិកា 6G របស់ Qualcomm និងឧបករណ៍ដែល Viettel បានអភិវឌ្ឍ
និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង។
ការចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវ 6G តាំងពីដំណាក់កាលដំបូង ត្រូវបានរំពឹងថានឹងជួយ Viettel ឱ្យធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកវិទ្យានេះ រួមដំណើរជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសកល និងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់វៀតណាមនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ថ្មី៕