ព័ត៌មាន

ឱកាសសហប្រតិបត្តិការថ្មីជាច្រើនរវាងទីក្រុងហូជីមិញ និងតំបន់នានារបស់ហុងគ្រី

នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ លោក Vo Van Minh លេខារងគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានទទួលជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាហុងគ្រីលោក Kover Laszlo ដែលលោកអញ្ជើញមកទីក្រុង ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Tran Thanh Man។
នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា លេខារងគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ លោក Vo Van Minh បានទទួលជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាហុងគ្រី Kover Laszlo (រូបថត៖ T.L/VOV)

ក្នុងជំនួបនេះ លោក Vo Van Minh បានមានប្រសាសន៍ថា ទីក្រុងហូជីមិញទើបតែបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយខេត្ត Binh Duong និង Ba Ria - Vung Tau ដើម្បីបង្កើតជា “ទីក្រុងទំនើប” ដែលមានប្រជាជនជាង ១៤ លាននាក់ និងមានផ្ទៃដីជាង ៦.៧០០ គីឡូម៉ែត្រក្រឡា។ ទីក្រុងកំពុងព្យាយាមលើកតម្កើងគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យដូចជា៖ សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ ទេសចរណ៍ ឧស្សាហកម្មផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រេង និងឧស្ម័ន កំពង់ផែសមុទ្រ ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ... ជាពិសេស ទីក្រុងហូជីមិញកំពុងជំរុញការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិវៀតណាមនៅទីក្រុង។ នាពេលខាងមុខ ទីក្រុងសង្ឃឹមថា នឹងមានសហគ្រាសហុងគ្រីកាន់តែច្រើននឹងមកបណ្តាក់ទុន អភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្ម និងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុង។ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាព និងការទូតរវាងប្រជាជន និងប្រជាជនរវាងទីក្រុង និងមូលដ្ឋានហុងគ្រី។

រីឯខ្លួនវិញ ប្រធានរដ្ឋសភាហុងគ្រី លោក Kover Laszlo បានឲ្យដឹងថា ហុងគ្រីតែងតែលើកទឹកចិត្តសហគ្រាសស្វែងរកឱកាសវិនិយោគ នៅវៀត ណាមនិយាយរួម និងទីក្រុងហូជីមិញ និយាយដោយឡែក; សង្ឃឹមថាទីក្រុងនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់សហគ្រាសហុងគ្រីដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ធ្វើអាជីវកម្ម និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពជាមួយតំបន់នានារបស់ហុងគ្រី៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

សម័យប្រជុំចុងក្រោយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ នឹងបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ តុលា

សម័យប្រជុំចុងក្រោយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ នឹងបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ តុលា

នៅវេលាម៉ោង ៩៖០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ នៅសាលប្រជុំ Dien Hong វិមានរដ្ឋសភា (ទីក្រុងហាណូយ) បានប្រារព្ធសម័យប្រជុំលើកទី ១០ ដែលជាសម័យប្រជុំចុងក្រោយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥។
