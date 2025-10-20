ព័ត៌មាន
ឱកាសសហប្រតិបត្តិការថ្មីជាច្រើនរវាងទីក្រុងហូជីមិញ និងតំបន់នានារបស់ហុងគ្រី
ក្នុងជំនួបនេះ លោក Vo Van Minh បានមានប្រសាសន៍ថា ទីក្រុងហូជីមិញទើបតែបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយខេត្ត Binh Duong និង Ba Ria - Vung Tau ដើម្បីបង្កើតជា “ទីក្រុងទំនើប” ដែលមានប្រជាជនជាង ១៤ លាននាក់ និងមានផ្ទៃដីជាង ៦.៧០០ គីឡូម៉ែត្រក្រឡា។ ទីក្រុងកំពុងព្យាយាមលើកតម្កើងគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យដូចជា៖ សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ ទេសចរណ៍ ឧស្សាហកម្មផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រេង និងឧស្ម័ន កំពង់ផែសមុទ្រ ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ... ជាពិសេស ទីក្រុងហូជីមិញកំពុងជំរុញការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិវៀតណាមនៅទីក្រុង។ នាពេលខាងមុខ ទីក្រុងសង្ឃឹមថា នឹងមានសហគ្រាសហុងគ្រីកាន់តែច្រើននឹងមកបណ្តាក់ទុន អភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្ម និងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុង។ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាព និងការទូតរវាងប្រជាជន និងប្រជាជនរវាងទីក្រុង និងមូលដ្ឋានហុងគ្រី។
រីឯខ្លួនវិញ ប្រធានរដ្ឋសភាហុងគ្រី លោក Kover Laszlo បានឲ្យដឹងថា ហុងគ្រីតែងតែលើកទឹកចិត្តសហគ្រាសស្វែងរកឱកាសវិនិយោគ នៅវៀត ណាមនិយាយរួម និងទីក្រុងហូជីមិញ និយាយដោយឡែក; សង្ឃឹមថាទីក្រុងនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់សហគ្រាសហុងគ្រីដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ធ្វើអាជីវកម្ម និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពជាមួយតំបន់នានារបស់ហុងគ្រី៕