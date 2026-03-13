ព័ត៌មាន
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្វីស ថូម៉ាស ហ្គាស៖ ការបោះឆ្នោតនៅវៀតណាមដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន
យោងតាមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមតែជាសកម្មភាព ដើម្បីអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានគោលបំណងធានាថា គោលនយោបាយដែលបានអនុម័តនៅថ្នាក់ជាតិ និងមូលដ្ឋាន នឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយផ្តោតលើប្រជាជន។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងថា ការដែលពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ ទាន់ពេលវេលា និងងាយយល់ អំពីវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកគោលដៅទាំងនេះ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកៀរគរការគាំទ្រពីសាធារណជន និងធានាថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិពិតជាប្រែក្លាយទៅជាការកែលម្អស្ថានភាពជាក់ស្តែងក្នុងជីវភាពរបស់ប្រជាជន។
ដោយចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសស្វីស លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានកត់សម្គាល់ថា ទោះបីជា ប្រព័ន្ធនៃប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈខុសគ្នាក៏ដោយ ចំណុចរួមគឺថា ការចូលរួម និងការជឿទុកចិត្តពីសាធារណជនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ប្រកបដោយជោគជ័យ៕