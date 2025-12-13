ព័ត៌មាន
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាស្ពានមិត្តភាព ពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម និងបណ្តាប្រទេស
អញ្ជើញទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេហ្ស៊ីប លោក Hany Mostafa Mohamed Mostafa Hassan លោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿងបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ភាគីទាំងពីរគួរតែចាត់ទុកពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ ដោយលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា កសិកម្ម និងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជន; បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនិងសន្តិសុខ ក៏ដូចជាសម្របសម្រួល និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគី។
អញ្ជើញអបអរសាទរឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌា លោក Tshering W. Sherpa ដែលមកបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅវៀតណាម លោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿង បានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងពីរគួរតែបង្កើតការទម្លុះទម្លាយថ្មីៗ ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ដោយបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងសក្តានុពលទីផ្សារនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ; លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជន ក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងទៀតដែលប្រទេសទាំងពីរមានតម្រូវការ។
អញ្ជើញជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូត Rajpal Singh នៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី លោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿង បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរ ពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ការពារជាតិ និងសន្តិសុខ ក៏ដូចជាវិស័យសក្តានុពលផ្សេងៗទៀត។ លោកប្រធានរដ្ឋក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដ៏រឹងមាំ និងវិបុលភាព ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ឯកភាព សន្តិភាព និងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងពិធី ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ពិពិធកម្ម ពហុភាគីនិយម ដោយធ្វើជាមិត្ត ជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាន និងជាសមាជិកសកម្មនិងមានទំនួលខុសត្រូវនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ។ យោងតាមលោកប្រធានរដ្ឋ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម និងប្រទេសជាមិត្តនៅអាស៊ីខាងត្បូង អាស៊ីកណ្តាល អាហ្វ្រិក អាមេរិកឡាទីន បាល់ទិក និងបាល់កង់ ត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ និងសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពវិជ្ជមានជាច្រើន។ លោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿងបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើជាស្ពាន តភ្ជាប់បណ្តាប្រទេស និងប្លុកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗ ជាមួយអាស៊ាន; លើកកម្ពស់ភាពរឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច ដោយនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងដល់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមធ្យម តូចនិងមធ្យមនៅទូទាំងពិភពលោក។