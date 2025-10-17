ព័ត៌មាន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Mai Van Chinh ចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីកីឡាអាស៊ានលើកទី៨
នៅក្នុងសន្និសីទនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Mai Van Chinh បានអះអាងនូវទស្សនៈខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់វៀតណាមគឺយកមនុស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល ជាប្រធានបទ ជាគោលដៅ ធនធាន និងជាកម្លាំងចលករនៃការអភិវឌ្ឍ។ ក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំកន្លងទៅ វៀតណាមបានរួមជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន កសាងយន្តការសហប្រតិបត្តិការនានា ក្នុងនោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកីឡាតែងតែជាវិស័យជិតស្និទ្ធ ជាក់ស្តែង និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំង។
“ដោយស្មារតីសាមគ្គីភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព វៀតណាមសង្ឃឹមថា សន្និសីទនេះមិនត្រឹមតែជាការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្លាស់ប្តូរពីដំណោះស្រាយជាក់លាក់ ដើម្បីអនុវត្តន៍គោលដៅអាទិភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍កីឡា និងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជន ដូចមានចែងក្នុងចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ ២០៤៥ទៀតផង។ ប្រធានបទនៃសន្និសីទនេះគឺតម្រង់ទិសកីឡា រួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។ “ចេរភាព” មិនត្រឹមតែជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ការអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យស្និទ្ធស្នាលជាមួយធម្មជាតិ ហើយជាងពេលណាៗទាំងអស់ កីឡាគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះ”៕