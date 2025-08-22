ព័ត៌មាន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Bui Thanh Son៖ ត្រូវបង្កើតក្រមអត្តសញ្ញាណសម្គាល់ APEC វៀតណាម ២០២៧
ក្នុងសម័យប្រជុំនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោក Bui Thanh Son បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ APEC ២០២៧
គឺជាកិច្ចការអាទិភាពកំពូលនៃកិច្ចការនយោបាយ និងកិច្ចការបរទេស
ជាឱកាសសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការលើកកំពស់តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
អះអាងនូវគោលជំហរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
និងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិថ្មី។ ដូច្នេះ
ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាំបាច់ត្រូវបង្កើតសញ្ញាសម្គាល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់វៀតណាម
និងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងដល់ប្រជាជន និងអាជីវកម្ម រួមចំណែកលើកកម្ពស់សន្តិភាព
វិបុលភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រី្តបានស្នើរឲ្យបង្ហើយជាបន្ទាន់នូវការបង្កើត និងបង្ហើយអនុគណៈកម្មការទាំង ៥ រួមទាំងលេខាធិការដ្ឋានក្នុងខែសីហានេះ; ពន្លឿនដំណើរការនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅ Phu Quoc ជាពិសេសមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទដែលបម្រើដល់សប្តាហ៍កំពូល។ លើសពីនេះ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើរជំរុញការងារឃោសនា និងបង្កើតឲ្យបានឆាប់ៗ ក្រមអត្តសញ្ញាណសម្គាល់ APEC វៀតណាម ឆ្នាំ ២០២៧៕