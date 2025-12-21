Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហូ ឌឹកផឹក អញ្ជើញជួបជាមួយប្រធានតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង (ចិន)

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅហុងកុង (ចិន) នាថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហូ ឌឹក ផឹក បានអញ្ជើញជួបជាមួយប្រធានតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង លោក Lǐ Jiā Chāo។
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហូ ឌឹក ផឹក និងលោក Lǐ Jiā Chāo ប្រធានតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង(ចិន)។ (រូបថត៖ Xuan Vinh/VNA)

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តសម្របសម្រួលការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃការយោគយល់គ្នារួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរវៀតណាម និងចិន ក៏ដូចជា លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមនិងហុងកុង ដោយផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការ បើកទូលាយ និងកែលម្អគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលក្នុងនោះហុងកុងត្រៀមខ្លួនចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសក្នុងការកសាង និងប្រតិបត្តិការផ្សារហ៊ុនមាស។ ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាពង្រឹងការសម្របសម្រួលក្នុងការការពារពលរដ្ឋ និងការអនុវត្តច្បាប់ ដោយបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបន្ថែមទៀតសម្រាប់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅហុងកុង។

ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅហុងកុង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហូ ឌឹកផឹក ក៏បានជួបជាមួយលោក Jonnathan Choi ប្រធានក្រុមហ៊ុន Sunwah Group និងមូលនិធិវិនិយោគ Vina Capital ផងដែរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

