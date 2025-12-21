ព័ត៌មាន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហូ ឌឹកផឹក អញ្ជើញជួបជាមួយប្រធានតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង (ចិន)
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តសម្របសម្រួលការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃការយោគយល់គ្នារួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរវៀតណាម និងចិន ក៏ដូចជា លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមនិងហុងកុង ដោយផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការ បើកទូលាយ និងកែលម្អគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលក្នុងនោះហុងកុងត្រៀមខ្លួនចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសក្នុងការកសាង និងប្រតិបត្តិការផ្សារហ៊ុនមាស។ ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាពង្រឹងការសម្របសម្រួលក្នុងការការពារពលរដ្ឋ និងការអនុវត្តច្បាប់ ដោយបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបន្ថែមទៀតសម្រាប់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅហុងកុង។
ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅហុងកុង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហូ ឌឹកផឹក ក៏បានជួបជាមួយលោក Jonnathan Choi ប្រធានក្រុមហ៊ុន Sunwah Group និងមូលនិធិវិនិយោគ Vina Capital ផងដែរ៕