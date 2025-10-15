ព័ត៌មាន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ប៊ុយ ថាញ់សឺន៖ ធានាពិធីបើកការចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហាណូយប្រកបដោយជោគជ័យបំផុត
គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៨ ខែតុលា គណៈប្រតិភូជាង ១០០ តំណាងឱ្យរដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិ ដែលដឹកនាំដោយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង និងសាខានៃប្រទេស និងអង្គការអន្តរជាតិនានា បានបញ្ជាក់ពីការចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកការចុះហត្ថលេខានេះ។
អញ្ជើញថ្លែងមតិសន្និដ្ឋានកិច្ចប្រជុំ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការដែលអង្គការសហប្រជាជាតិជ្រើសរើសទីក្រុងហាណូយជាទីកន្លែងសម្រាប់ពិធីបើកការចុះហត្ថលេខា គឺគូសសញ្ញាជាលើកទីមួយហើយដែលអនុសញ្ញាពហុភាគីជាសាកលក្នុងវិស័យដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ដែលផ្សាភ្ជាប់ជាមួយទីតាំងមួយនៅវៀតណាម។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យអនុគណៈកម្មការបន្តជំរុញការអនុវត្តការងារឱ្យបានសកម្ម និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ធានាបាននូវគុណភាព និងទាន់ពេលវេលា និងធានាឱ្យពិធីបើកការចុះហត្ថលេខាទទួលបានជោគជ័យបំផុត៕