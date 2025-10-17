ព័ត៌មាន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Bui Thanh Son ចូលរួមវេទិកាសប្តាហ៍ថាមពលរុស្ស៊ី ២០២៥
ដោយប្រធានបទ "រួមគ្នាកសាងអនាគតថាមពល" វេទិកាឆ្នាំនេះបានទាក់ទាញគណៈប្រតិភូជាង ៥.០០០នាក់ មកពីប្រទេសចំនួន ៧៥ រួមទាំងប្រមុខរដ្ឋ ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល អង្គការអន្តរជាតិ សាជីវកម្មថាមពល និងអ្នកជំនាញឈានមុខគេនៅលើពិភពលោក។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌចូលរួម “សប្តាហ៍ថាមពលរុស្ស៊ី” លើកទី៨ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅរុស្ស៊ី និងតំណាងទីភ្នាក់ងារ សហគ្រាសវៀតណាមដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅរុស្ស៊ី។ ថ្លែងមតិក្នុងជំនួបនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Bui Thanh Son បានអះអាងថា ទំនាក់ទំនងវៀតណាម - សហព័ន្ធរុស្ស៊ី គឺជាមិត្តភាពប្រពៃណី និងស្មោះត្រង់ជានិច្ច៖ “ក្នុងដំណាក់កាលតស៊ូដណ្ដើមឯករាជ្យជាតិ រហូតដល់ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ វៀតណាមតែងតែទទួលបានជំនួយពីសហភាពសូវៀតក្នុងអតីតកាលនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនាបច្ចុប្បន្ន។ ជាមួយនឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ យើងនឹងអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងនេះស្របតាមបំណងប្រាថ្នានិងការរំពឹងទុក ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីសម្រេចបានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមិនតិចជាង ១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក”៕