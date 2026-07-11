ព័ត៌មាន
ឧទ្យានជាតិ Cuc Phuong ទទួលបានកិត្តនាមជា "ទីមកដល់ធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឈានមុខគេក្នុងឆ្នាំ២០២៥"
កិត្តនាមនេះត្រូវបានសមាគមទេសចរណ៍វៀតណាម សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Ninh Binh រៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី៦៦ នៃការបង្កើតវិស័យទេសចរណ៍វៀតណាម (៩ កក្កដា ១៩៦០ - ៩ កក្កដា ២០២៦)។
នេះគឺជាពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំមួយក្នុងចំណោមពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ ដោយសមាគមទេសចរណ៍វៀតណាមបំផុសឡើង ដើម្បីលើកតម្កើងដល់តំបន់ គោលដៅ អាជីវកម្ម និងអង្គការដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងលេចធ្លោក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍វៀតណាម ស្របតាមការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង នវានុវត្តន៍ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ ការដែលឧទ្យានជាតិ Cuc Phuong ត្រូវបានលើកតម្កើងគឺជាការទទួលស្គាល់ដំណើរជាង ៦៤ ឆ្នាំ បំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិរក្សធម្មជាតិ ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ីតាមរបៀបដែលសម្របសម្រួលការអភិរក្ស និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព៕
ក្រុមខ្លាំងបំផុតពីរគឺចិននិងព័រទុយហ្គាល់ បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការសម្តែងដ៏ប្រណិតបំផុតនៃការប្រកួតឆ្នាំនេះ។ លោក Fernando Manuel Machado Da Silva Macedo ប្រធានក្រុមព័រទុយហ្គាល់ បានចែករំលែកដោយក្តីរីករាយថា៖
“យើងជឿជាក់ថា នៅទូទាំងពិភពលោក សិល្បៈបាញ់កាំជ្រួច ជានិច្ចកាលមានអំណាចវេទមន្តដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សគ្រប់វ័យ ចាប់ពីកុមាររហូតដល់មនុស្សពេញវ័យ ហើយនរណាម្នាក់ក៏មានតម្រូវការរីករាយនឹងការសម្តែងដ៏អស្ចារ្យ។ ជាពិសេសសម្រាប់ទីក្រុងដាណាំង នេះនឹងជាការបោះជំហានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីពង្រឹងឋានៈរបស់ទីក្រុង ដែលមានសក្តានុពលដ៏ធំធេង ដើម្បីក្លាយជារដ្ឋធានីនៃពិធីបុណ្យកាំជ្រួចរបស់ពិភពលោកនាពេលអនាគត”។
ពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំងឆ្នាំ២០២៦ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពិធីបុណ្យដ៏ជោគជ័យបំផុតតាំងពីមុនមក ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមកាំជ្រួចឈានមុខគេចំនួន១០នៅលើពិភពលោក រួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍អមដំណើរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន។ លោកស្រី Nadia Shakira Wong នាយិកាប្រតិបត្តិនៃ Global 2000 និងជាទីប្រឹក្សាគណៈមេប្រយោគនៃពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំងឆ្នាំ២០២៦ បាននិយាយថា៖
“ទស្សនិកជនអាចទន្ទឹងរង់ចាំការសម្តែងដ៏អស្ចារ្យបំផុត។ ក្រុមទាំងពីរត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសមត្ថភាពលេចធ្លោ។ ជាពិសេស ផ្នែកតន្ត្រីទំនងជានឹងនាំមកជូនយើងនូវការសម្តែងដ៏ពិសេសជាមួយនឹងការជ្រើសរើសតន្ត្រីដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល”។
តាមរយៈពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិដាណាំងឆ្នាំ២០២៦ ទីក្រុងដាណាំងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតនូវភាពទាក់ទាញនៃទីក្រុងពិធីបុណ្យលំដាប់អន្តរជាតិ៕