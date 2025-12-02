ព័ត៌មាន
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្ត្រីវៀតណាម ៣ នាក់បានទទួលអាហារូបករណ៍ L'Oréal - UNESCO សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្ត្រីក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ ឆ្នាំ ២០២៥
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត To Thi Mai Huong បានសម្តែងថា៖ “ពានរង្វាន់នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តខាងស្មារតីទាន់ពេលវេលាមួយ ហើយយើងពិតជាមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទទួលបានពានរង្វាន់នេះ។ ពីព្រោះថា រាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយរួម ហើយនៅពេលដែល ពួកយើងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្ត្រី គឺយើងជួបប្រទះនឹងការលំបាកជាច្រើនទៀត ការលំបាកទាក់ទងនឹងតួនាទី ដែលយើងត្រូវអនុវត្ត។ នៅ ពេលដែលយើងទទួលបានពានរង្វាន់ពីអង្គការដ៏មានកិត្យានុភាពដូចជា Loreal, UNESCO គឺជាកិត្តិយស និងជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្ត្រីជាច្រើនឱ្យមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងលើផ្លូវដែលពួកគេជ្រើស រើស និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយមនុស្សគ្រប់គ្នា ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្ត និងឃើញថាការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេមានអត្ថន័យចំពោះសង្គម”។
កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ L'Oréal - UNESCO សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្ត្រីក្នុងវិទ្យា សាស្ត្រត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្ត្រីវៀតណាមចំនួន ៤១ នាក់ត្រូវបានលើកតម្កើង។ ជាមួយនឹងសំណង់ស្រាវជ្រាវដែលមានឥទ្ធិពល អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្កើតវឌ្ឍនភាពថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ចាប់ពី វិទ្យាសាស្ត្រជីវិត បរិស្ថាន សម្ភារៈ រហូតដល់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ៕