ព័ត៌មាន
អ្នកបោះឆ្នោតនៅខេត្ត Thai Nguyen បង្ហាញពីទំនុកចិត្ត និងការរំពឹងទុកចំពោះអាណត្តិថ្មីរបស់រដ្ឋសភា
បន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទីមួយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ អ្នកបោះឆ្នោត និងប្រជាជននៅខេត្ត Thai Nguyen បានបង្ហាញពីទំនុកចិត្ត និងការរំពឹងទុកចំពោះអាណត្តិមួយដែលបន្តផ្លាស់ប្តូរថ្មី លើកកម្ពស់សុពលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាប័នអំណាចរដ្ឋខ្ពស់បំផុត ដើម្បីពង្រីកសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាន ដោយចូលរួមចំណែកក្នុងការនាំប្រទេសជាតិ ឈានចូលយុគសម័យថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ។ លោក ង្វៀន ថាញ់ ទុង ប្រជាជននៅខេត្តThai Nguyen បានសម្តែងថា៖ "ខ្ញុំសង្ឃឹមថា រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ នឹងជារដ្ឋសភាធ្វើសកម្មភាព ដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជន និងយល់ចិត្តពីប្រជាជន។ គោលនយោបាយគួរតែផ្តោតលើការកែលម្អគុណភាពសេវាសាធារណៈ ចាប់ពីសុខាភិបាលរហូតដល់ការអប់រំ; ទន្ទឹមនឹងនោះ ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដោយរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាល។ នៅពេលដែលជីវភាពខាងសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់ប្រជាជនត្រូវបានធានា និងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងទូលំទូលាយ ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបក្ស និងរដ្ឋនឹងត្រូវបានពង្រឹង និងពង្រីកបន្ថែមទៀត"។
អ្នកស្រី យ៉ឿង ធី ធុយ ជាកម្មការិនីនៅរោងចក្រមួយក្នុងសង្កាត់ Quyet Thang ខេត្ត Thai Nguyen សង្ឃឹមថា ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម និងទីក្រុង គោលនយោបាយសុខុមាលភាពសង្គម ជាពិសេសលំនៅដ្ឋានសម្រាប់កម្មករ នឹងត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
អ្នកបោះឆ្នោតនៅខេត្ត Thai Nguyen ដាក់ការរំពឹងទុកជាច្រើនលើអាណត្តិថ្មីរបស់រដ្ឋសភា ដោយសង្ឃឹមថា ការសម្រេចចិត្តនឹងកាន់តែជាក់ស្តែង បំពេញល្អតម្រូវការអភិវឌ្ឍ និងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវផាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន៕