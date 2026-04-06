ព័ត៌មាន

អ្នកបោះឆ្នោតនៅខេត្ត Thai Nguyen បង្ហាញពីទំនុកចិត្ត និងការរំពឹងទុកចំពោះអាណត្តិថ្មីរបស់រដ្ឋសភា

អ្នកបោះឆ្នោតនៅខេត្ត Thai Nguyen ដាក់ការរំពឹងទុកជាច្រើនលើអាណត្តិថ្មីរបស់រដ្ឋសភា ដោយសង្ឃឹមថា ការសម្រេចចិត្តនឹងកាន់តែជាក់ស្តែង បំពេញល្អ​តម្រូវការអភិវឌ្ឍ និងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវផាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។​

ខេត្ត Thai Nguyen កំពុងលេចចេញជាមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ស្វាហាប់មួយនៅក្នុងតំបន់។ រូបថត៖ VNA

បន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទីមួយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ អ្នកបោះឆ្នោត និងប្រជាជននៅខេត្ត Thai Nguyen បានបង្ហាញពីទំនុកចិត្ត និងការរំពឹងទុកចំពោះអាណត្តិមួយដែលបន្តផ្លាស់ប្តូរថ្មី លើក​កម្ពស់សុពលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាប័នអំណាចរដ្ឋខ្ពស់បំផុត ដើម្បី​ពង្រីកសមិទ្ធផលដែល​សម្រេចបាន ដោយ​ចូលរួមចំណែកក្នុងការនាំប្រទេសជាតិ ឈានចូលយុគសម័យថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ។ លោក ង្វៀន ថាញ់ ទុង ប្រជាជននៅខេត្តThai Nguyen បានសម្តែងថា​៖ "ខ្ញុំសង្ឃឹមថា រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ នឹងជារដ្ឋសភាធ្វើសកម្មភាព ដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជន និងយល់ចិត្តពី​ប្រជាជន។ គោលនយោបាយគួរតែផ្តោតលើការកែលម្អគុណភាពសេវាសាធារណៈ ចាប់ពីសុខាភិបាលរហូតដល់ការអប់រំ; ទន្ទឹមនឹងនោះ ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដោយរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាល​​។ នៅពេលដែលជីវភាព​ខាង​សម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់ប្រជាជនត្រូវបានធានា និងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងទូលំទូលាយ ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបក្ស និងរដ្ឋនឹងត្រូវបានពង្រឹង និងពង្រីកបន្ថែមទៀត"។

អ្នកស្រី យ៉ឿង ធី ធុយ ជាកម្មការិនីនៅរោងចក្រមួយក្នុងសង្កាត់ Quyet Thang ខេត្ត Thai Nguyen សង្ឃឹមថា ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម និងទីក្រុង គោលនយោបាយសុខុមាលភាពសង្គម ជាពិសេសលំនៅដ្ឋានសម្រាប់កម្មករ នឹងត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

អ្នកបោះឆ្នោតនៅខេត្ត Thai Nguyen ដាក់ការរំពឹងទុកជាច្រើនលើអាណត្តិថ្មីរបស់រដ្ឋសភា ដោយសង្ឃឹមថា ការសម្រេចចិត្តនឹងកាន់តែជាក់ស្តែង បំពេញល្អ​តម្រូវការអភិវឌ្ឍ និងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវផាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន៕​

តាម vovworld.vn/km-KH

វេទិកា AI Day ឆ្នាំ ២០២៦ បានប្រមូលផ្តុំអង្គភាពជាច្រើន ដោយបង្កើតបរិយាកាសផ្លាស់ប្តូរ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងស្នើគំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់ការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត តាមនោះ រួមចំណែកដល់ការបង្កើនសមត្ថភាព AI សម្រាប់កម្លាំងពលកម្ម និងសហគមន៍នៅវៀតណាម។
