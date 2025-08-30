Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អ្នកទស្សនារីករាយឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ការពិតនិម្មិត "វិលត្រឡប់ទៅពេលវេលាដ៏ពិសិដ្ឋ"

ស្តង់តាំងពិព័រណ៌របស់វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមក្នុងក្របខណ្ឌនៃការតាំងពិព័រណ៌ “រយៈពេល ៨០ ឆ្នាំនៃដំណើរឯករាជ្យ សេរីភាព សុភមង្គល” នៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៌វៀតណាម (VEC) Dong Anh ទីក្រុងហាណូយ តែងតែមានភាពអ៊ូអរដោយអ្នកទស្សនាច្រើយ៉ាងនកុះករ។ ជាពិសេស លំហឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ "វិលត្រឡប់ទៅពេលវេលាដ៏ពិសិដ្ឋ" នៅថ្ងៃបុណ្យជាតិក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៥ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាការពិតនិម្មិត (VR) បានទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកទស្សនាយ៉ាងខ្លាំង។
អ្នកទស្សនារីករាយឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ការពិតនិម្មិត "វិលត្រឡប់ទៅពេលវេលាដ៏ពិសិដ្ឋ" នៅស្តង់តាំងពិព័រណ៌របស់ VOV ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការតាំងពិព័រណ៌ “រយៈពេល ៨០ ឆ្នាំនៃដំណើរឯករាជ្យ សេរីភាព សុភមង្គល”

ស្តង់តាំងពិព័រណ៌ដោយប្រធានបទ “រយៈពេល ៨០ ឆ្នាំនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមអមដំណើរជាមួយប្រទេសជាតិ” បង្កើតឡើងវិញនូវប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈវត្ថុបុរាណដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍន៍របស់វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម (VOV)។ ជាពិសេស VOV នាំមកជូនអ្នកទស្សនានូវបទពិសោធន៍ VR “វិលត្រឡប់ទៅកាន់ពេលវេលាដ៏ពិសិដ្ឋ” រំលឹកឡើងវិញនូវគ្រាដែលលោកប្រធានហូជីមិញបានអានសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនាព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៥ នៅទីលាន Ba Dinh។ អ្នកស្រី Pham Thi Thu Nga (អាយុ ៥០ឆ្នាំ) នៅទីក្រុងហាណូយ បានចែករំលែកថា៖

“ខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ១៩៧៥ នៅពេលដែលប្រទេសជាតិត្រូវបានរំដោះហើយ ដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងអំពីបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា តាមរយៈសៀវភៅ កាសែត និងឯកសារ ប៉ុន្តែត្រូវបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ វិលត្រឡប់ទៅគ្រាប្រទេសជាតិទទួលបានឯករាជ្យ និងបង្កើតឡើងវិញបរិយាកាសដែលលោកប្រធានហូជីមិញអានសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យ ខ្ញុំរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងណាស់។ សូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីដែលបាននាំយើងវិលត្រឡប់ទៅគ្រាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះ”។

គម្រោង “វិលត្រឡប់ទៅកាន់ពេលវេលាដ៏ពិសិដ្ឋ” គឺជាកិច្ចសហការរវាង VOV និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ (PTIT)។ គម្រោងនេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមូលដ្ឋានចំនួនពីរ៖ ការពិតនិម្មិត (VR) និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ដើម្បីបង្កើតបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញ។ អ្នកចូលរួមត្រូវបានបំពាក់ដោយវ៉ែនតា VR Meta Quest ទំនើប ដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើចលនាដោយសេរីនៅក្នុងលំហនិម្មិត 3D ទស្សនាទិដ្ឋភាព ៣៦០ ដឺក្រេនៃទីលាន Ba Dinh ចម្រុះពណ៌ជាមួយទង់ជាតិ និងផ្កា ស្តាប់ការអានសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ និងសម្របខ្លួននៅក្នុងហ្វូងមនុស្ស។  លោក Ngo Minh Hien អគ្គនាយករងនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមបានចែករំលែកថា៖ “នេះជាគម្រោងរបស់ VOV ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា (១៩សីហា ១៩៤៥ - ១៩ សីហា ២០២៥) ទិវាបុណ្យជាតិនៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម (២ កញ្ញា ១៩៤៥ - ២ កញ្ញា ២០២៥) និងការបង្កើតវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម (៧ កញ្ញា ១៩៤៥ - ៧ កញ្ញា ២០២៥)។ នៅឯការតាំងពិព័រណ៌ VOV នឹងបម្រើប្រជាជនរយៈពេល ៩ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ សីហា ដល់ថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា ដើម្បីឲ្យប្រជាជនទទួលបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រទេសជាតិ"។

ដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងបទពិសោធន៍នៃកម្មវិធី "វិលត្រឡប់ទៅកាន់ពេលវេលាដ៏ពិសិដ្ឋ" ប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកទេសចរអាចចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់៖ https://thoikhacthienglieng.vtcnews.vn./៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

