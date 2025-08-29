ព័ត៌មាន
អ្នកទស្សនាចាប់អារម្មណ៍នឹងការតាំងពិព័រណ៍ “ដំណើរ ៨០ ឆ្នាំនៃឯករាជ្យ-សេរីភាព-សុភមង្គល“
ស្តង់តាំងបង្ហាញមិនត្រឹមតែបង្កើតឡើងវិញនូវដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីសេចក្តីប្រាថ្នានៃការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី សមាហរណកម្ម និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់បណ្ដាក្រសួង ផ្នែក និងមូលដ្ឋានទៀតផង។ ពីជម្រៅនៃប្រពៃណីវប្បធម៌ ៤០០០ ឆ្នាំ ភាពចម្រុះនៃជនជាតិទាំង៥៤ ភាពសម្បូរបែប នៃផលិតផលនៅភូមិភាគទាំង៣ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៍រហូតដល់ចំណុចលេចធ្លោនៃ បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជា៖ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ឧស្សាហកម្មបៃតង អាកាសចរណ៍ - អវកាស។ ល។
“មកទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍នេះ ខ្ញុំរំភើបចិត្តណាស់ដែលបានឃើញការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ។ ក្នុងបរិយាកាសនៃទិវាបុណ្យជាតិ ទី ២ ខែកញ្ញា និងការតាំង ពិព័រណ៌ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តណាស់ ដោយសារប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍ ជានិរន្តរ៍ ហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែរីកចម្រើន”។
ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៌នេះ ស្តង់តាំងបង្ហាញរបស់វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម (VOV) ក្រោមប្រធានបទ “៨០ឆ្នាំសម្លេងវៀតណាមរួមដំណើរជាមួយប្រទេសជាតិ” បានបង្កើត ប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញតាមរយៈវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ តំបន់តាំងពិព័រណ៌ត្រូវបានរៀបចំ ជាបន្តបន្ទាប់ ដោយតភ្ជាប់អតីតកាល - បច្ចុប្បន្នកាល - អនាគត នាំមកនូវទស្សនវិស័យ ពហុវិមាត្រលើការអភិវឌ្ឍរបស់វិទ្យុ។ លោក Pham Manh Hung អគ្គនាយករងនៃ វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមបានមានប្រសាសន៍ថា៖
“នៅឯស្តង់តាំងបង្ហាញរបស់វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម យើងចង់ឧទ្ទេសនាមអំពីប្រវត្តិ ៨០ ឆ្នាំរបស់វិទ្យុ ចាប់ពីការបង្កើតនៅថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៥ ឆ្លង់កាត់ការតស៊ូ ទាំងពីរ ដល់ដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី និងបើកទ្វារចំហ ហើយឥឡូវនេះគឺជា យុគសម័យនៃការស្ទុះឈានទៅមុខ។ ក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ វិទ្យុសម្លេង វៀតណាមបានរួមដំណើរជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេស ជាតិ... ពីអង្គភាពឯក ទេសផ្នែកផ្សាយសម្លេង VOV បានក្លាយទៅជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាតិ ដោយមាន សារព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទ ហើយបានតម្រង់ទិសអភិវឌ្ឍន៍ខ្លឹមសារឌីជីថលយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដើម្បីបម្រើសាធារណៈជន និងបំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ និងសមាហរណកម្មយ៉ាង សកម្មរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងយុគសម័យថ្មី”។
ជាពិសេសនៅឯកន្លែងតាំងបង្ហាញរបស់វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម ភ្ញៀវទេសចរអាច ទទួលបានបទពិសោធន៍ពីកម្មវិធី VR “ត្រឡប់ទៅកាន់គ្រាដ៏ពិសិដ្ឋ” ដែលជួយ សាធារណជនត្រឡប់ទៅថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៥ នៅទីលាន Ba Dinh ស្តាប់ លោកប្រធានហូជីមិញអានសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាក្រាហ្វិក 3D៕