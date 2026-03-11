Báo Ảnh Việt Nam

អ៊ីរ៉ង់បន្តប្រកាសថា មិនឈប់បាញ់ទេ

នាថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា ដែលជាថ្ងៃទី ១០ នៃជម្លោះរវាងអ៊ីរ៉ង់ ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីស្រាអែល កងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រា អែល (IDF) បានប្រកាសថា កងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនបានបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនលើកបន្ថែមទៀតលើអ៊ីរ៉ង់ ដោយបំផ្លាញមូលដ្ឋានយោធាសំខាន់ៗ នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។

រថយន្តមួយគ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើឃ្លាំងប្រេង Shahran ក្នុងទីក្រុងតេអេរ៉ង់នៅថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា ចំពេលមានជម្លោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីស្រាអែលជាមួយអ៊ីរ៉ង់ (រូបថត៖ REUTERS)

ការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីៗនេះ បានកើតឡើងនៅពាក់កណ្តាលយប់ម្សិលមិញ នៅពេលដែល កងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿង និងគ្រាប់បែកជាង ១៧០គ្រាប់ ទម្លាក់លើទីតាំងការពារដែនអាកាស និងមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ នៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំ ជនតេអេរ៉ង់ ក៏ដូចជាទីក្រុង Isfahan និង Shiraz។

នៅថ្ងៃដដែលនោះ អ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងសរុបចំនួន ១១ គ្រាប់ឆ្ពោះទៅកាន់អ៊ីស្រាអែល។ មីស៊ីលភាគច្រើនរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានស្ទាក់ចាប់បាន ប៉ុន្តែការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួននៅតែកើតឡើង ដោយមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ ម្នាក់ និងរបួសជាច្រើននាក់ទៀត។

ចំណែកខ្លួន កងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ (IRGC) ប្រកាសថា បានធ្វើការវាយប្រហារតបតវិញសំដៅលើគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីស្រា អែល។ នៅថ្ងៃដដែលនោះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ លោក Esmaeil Baqaei បានលើកច្បាស់ថា  ទីក្រុងតេអេរ៉ង់មិនមានបំណង ឆ្ពោះទៅបទឈប់បាញ់ ដោយបញ្ជាក់ថា អ៊ីរ៉ង់នឹងបន្តការពារខ្លួន និងការតបតវិញ។ មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ក៏បានឲ្យដឹងថា នីតិវិធីនិងដំណើរការផ្លូវច្បាប់ចាំបាច់ទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការតែងតាំងលោក Ayatollah Mojtaba Khamenei ជាមេដឹកនាំកំពូលថ្មីរបស់ប្រទេសខ្លួនគឺត្រូវបានបង្ហើយរួចជាស្រេច។

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថ្មីៗនេះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក ដូណាល់ ត្រាំ បាននិយាយថា ការជ្រើសរើសលោក Ayatollah Mojtaba Khamenei ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក អាលី ខាមេនី ជាអ្នកស្នងតំណែងអ៊ីរ៉ង់ដោយពួកបព្វជិតស៊ីអ៊ីត គឺជា "កំហុសដ៏ធំមួយ" ហើយ "មិនដឹងថា នឹងមានរយៈពេលយូរអង្វែងដែរឬអត់"។ ទាក់ទងនឹងជម្លោះនៅអ៊ីរ៉ង់ លោក ត្រាំ បាននិយាយថា យុទ្ធនាការយោធាកំពុងខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយ ហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានលើសពីពេលវេលាកំណត់ដំបូងសម្រាប់ជម្លោះ។

ប្រទេសជាច្រើន រួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌា ចក្រភពអង់គ្លេស និងជប៉ុន កាលពីម្សិលមិញ បានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឱ្យអត់ធ្មត់ និងលើកកម្ពស់ការសន្ទនា និងការទូត ដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងដែលកំពុង កើន ឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា ខណៈពេលដែលព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងសន្តិសុខថាមពល៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

