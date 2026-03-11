ព័ត៌មាន
អ៊ីរ៉ង់បន្តប្រកាសថា មិនឈប់បាញ់ទេ
ការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីៗនេះ បានកើតឡើងនៅពាក់កណ្តាលយប់ម្សិលមិញ នៅពេលដែល កងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿង និងគ្រាប់បែកជាង ១៧០គ្រាប់ ទម្លាក់លើទីតាំងការពារដែនអាកាស និងមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ នៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំ ជនតេអេរ៉ង់ ក៏ដូចជាទីក្រុង Isfahan និង Shiraz។
នៅថ្ងៃដដែលនោះ អ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងសរុបចំនួន ១១ គ្រាប់ឆ្ពោះទៅកាន់អ៊ីស្រាអែល។ មីស៊ីលភាគច្រើនរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានស្ទាក់ចាប់បាន ប៉ុន្តែការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួននៅតែកើតឡើង ដោយមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ ម្នាក់ និងរបួសជាច្រើននាក់ទៀត។
ចំណែកខ្លួន កងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ (IRGC) ប្រកាសថា បានធ្វើការវាយប្រហារតបតវិញសំដៅលើគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីស្រា អែល។ នៅថ្ងៃដដែលនោះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ លោក Esmaeil Baqaei បានលើកច្បាស់ថា ទីក្រុងតេអេរ៉ង់មិនមានបំណង ឆ្ពោះទៅបទឈប់បាញ់ ដោយបញ្ជាក់ថា អ៊ីរ៉ង់នឹងបន្តការពារខ្លួន និងការតបតវិញ។ មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ក៏បានឲ្យដឹងថា នីតិវិធីនិងដំណើរការផ្លូវច្បាប់ចាំបាច់ទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការតែងតាំងលោក Ayatollah Mojtaba Khamenei ជាមេដឹកនាំកំពូលថ្មីរបស់ប្រទេសខ្លួនគឺត្រូវបានបង្ហើយរួចជាស្រេច។
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថ្មីៗនេះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក ដូណាល់ ត្រាំ បាននិយាយថា ការជ្រើសរើសលោក Ayatollah Mojtaba Khamenei ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក អាលី ខាមេនី ជាអ្នកស្នងតំណែងអ៊ីរ៉ង់ដោយពួកបព្វជិតស៊ីអ៊ីត គឺជា "កំហុសដ៏ធំមួយ" ហើយ "មិនដឹងថា នឹងមានរយៈពេលយូរអង្វែងដែរឬអត់"។ ទាក់ទងនឹងជម្លោះនៅអ៊ីរ៉ង់ លោក ត្រាំ បាននិយាយថា យុទ្ធនាការយោធាកំពុងខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយ ហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានលើសពីពេលវេលាកំណត់ដំបូងសម្រាប់ជម្លោះ។
ប្រទេសជាច្រើន រួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌា ចក្រភពអង់គ្លេស និងជប៉ុន កាលពីម្សិលមិញ បានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឱ្យអត់ធ្មត់ និងលើកកម្ពស់ការសន្ទនា និងការទូត ដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងដែលកំពុង កើន ឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា ខណៈពេលដែលព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក និងសន្តិសុខថាមពល៕