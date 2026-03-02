Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អ៊ីរ៉ង់បញ្ជាក់ថា មេដឹកនាំកំពូល Khamenei បានស្លាប់។ ការវាយប្រហារតបតវិញនៅតែបន្តរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែល

នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី ១ ខែមីនា (ម៉ោងក្នុងតំបន់) ទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថា មេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ Ayatollah Ali Khamenei ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ។

ផ្សែងហុយឡើងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះមួយនៅទីក្រុងតេអេរ៉ង់ ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ (រូបថត៖ Majid Asgaripour/WANA តាមរយៈ REUTERS)

ទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថា លោក Khamenei មានវត្តមាននៅការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកណ្តាលទីក្រុងតេអេរ៉ង់ ខណៈពេលដែលសហ រដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារលើកដំបូង។ រូបភាពផ្កាយរណបដោយក្រុមហ៊ុន Airbus ចេញផ្សាយ បង្ហាញថា ទីតាំងនេះត្រូវទទួលរងនូវការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំង។ រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល ៤០ ថ្ងៃ ដោយមានថ្ងៃឈប់សម្រាក ៧ ថ្ងៃទូទាំងប្រទេស។

យោងតាមស៊ីនហួរ ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Masoud Pezeshkian ប្រធានចៅក្រមនៃតុលាការកំពូល Gholamhossein Mohseni Ejei និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាណាព្យាបាលនឹងទទួលយកអំណាចជាបណ្តោះអាសន្នរបស់មេដឹកនាំកំពូល Ali Khamenei។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ កងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ (IRGC) បានប្រកាសថា នឹងតបតវិញ។

មុននោះ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសតាមទូរទស្សន៍នាយប់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល លោក Benjamin Netanyahu បានបញ្ជាក់ថា ការវាយប្រហារតាមអាកាសសម្របសម្រួលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីស្រាអែលលើអ៊ីរ៉ង់កាលពីម្សិលមិញ បានសម្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននាក់របស់ប្រទេសអ៊ីស្លាម។ ជាពិសេស លោក Netanyahu បានព្រមានថា គោលដៅរាប់ពាន់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវបានកំណត់គោលដៅនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

