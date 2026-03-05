Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អ៊ីរ៉ង់កំពុងខិតខំបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់​ពលរដ្ឋវៀតណាម

អ៊ីរ៉ង់កំពុងខិតខំបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុត ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋវៀតណាម ស្មើនឹងពលរដ្ឋនៃប្រទេសសាមី។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់ លោក Mohammad Mirali Mohammadi ភារធារីស្តីទីនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំនៅវៀតណាម ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនាសៀលថ្ងៃទី ៤ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការវិវឌ្ឍថ្មីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះ។

លោក Mohammad Mirali Mohammadi – ភារធារីស្តីទីនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំនៅវៀតណាម។ រូបថត៖ VNA

យោងតាមលោក ភារធារីស្តីទី Mohammad Mirali Mohammadi ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ និងអាជ្ញាធរប្រទេសនេះ រក្សាទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងតេអេរ៉ង់ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានការណ៍ និងធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅ និងធ្វើការនៅទីនោះ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ពលរដ្ឋវៀតណាមត្រូវបានជម្លៀសចេញ ឬកំពុងផ្លាស់ទីជាបន្ទាន់ទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាព។

ទាក់ទងនឹងជំហររបស់វៀតណាមលើជម្លោះបច្ចុប្បន្ននៅមជ្ឈិមបូព៌ា ភារធារីអ៊ីរ៉ង់បានសម្តែងការកោតសរសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីវិជ្ជមាន ក៏ដូចជាគោលជំហរជាប់លាប់របស់ វៀតណាមក្នុងការគាំទ្រសន្តិភាព និងដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធី ដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ និងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ។ លោកភារធារីស្តីទី Mohammad Mirali Mohammadi បានបញ្ជាក់ថា អ៊ីរ៉ង់មិនចង់អូសបន្លាយជម្លោះនោះទេ ហើយស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលរបស់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីបុណ្យអាវផាយទីក្រុងហូជីមិញ ឆ្នាំ២០២៦៖ សកម្មភាពជាច្រើនដ៏រស់រវើកពេញមួយខែមីនា

ពិធីបុណ្យអាវផាយទីក្រុងហូជីមិញ ឆ្នាំ២០២៦៖ សកម្មភាពជាច្រើនដ៏រស់រវើកពេញមួយខែមីនា

នាយប់ថ្ងៃទី៦ ខែមីនា នៅផ្លូវថ្មើរជើង Nguyen Hue ពិធីបុណ្យអាវផាយទីក្រុងហូជីមិញ លើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៦ បានបើកជាផ្លូវការ ដែលជាការចាប់ផ្តើមនៃសកម្មភាពវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ពិសេសៗជាបន្តបន្ទាប់ពេញមួយខែមីនា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top