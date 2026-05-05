Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អះអាងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមចំពោះដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតី Ferdinand Romualdez Marcos Jr. នៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន ប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ឆ្នាំ ២០២៦ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៨ នៅទីក្រុង Cebu ប្រទេសហ្វីលីពីន ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧-៨ ខែឧសភា។

អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក ដាំង ហ័ងយ៉ាង (រូបថត៖ VNA)

យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ដាំង ហ័ង យ៉ាង ការចូលរួមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង បញ្ជាក់ថា អាស៊ាននៅតែជាអាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រកំពូលនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរួមរបស់វៀតណាម។ នេះក៏ជាសារច្បាស់លាស់អំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមចំពោះដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន ដោយមានស្មារតីសកម្ម វិជ្ជមាន មានទំនួលខុសត្រូវ រួមចំណែកជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការងាររួមរបស់សមាគម។ គោលដៅរួមនៃដំណើរនេះគឺដើម្បីរួមជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ដើម្បីពង្រឹងបរិយាកាសសន្តិភាព និងស្ថិរភាព រក្សាឯកភាព និងតួនាទីកណ្តាលរបស់អាស៊ាន និងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ ដោយហេតុនេះជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃតំបន់ និងរដ្ឋសមាជិកនីមួយៗ ខណៈពេលដែលលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងវៀតណាម និងប្រទេសអាស៊ាន។

លោក ដាំង ហ័ងយ៉ាង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងសន្និសីទ វៀតណាមនឹងផ្តោតលើអាទិភាពសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា៖ សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសអាស៊ាន ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃអាទិភាពនៃតំណែងប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ ២០២៦ និងចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ ២០៤៥; ធ្វើការជាមួយអាស៊ាន ដើម្បីលើកកម្ពស់ការថែរក្សាបរិយាកាសសន្តិភាព សន្តិសុខ និងស្ថិរភាព ពង្រឹងតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធតំបន់; និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងខ្លឹមសារអាទិភាពនៃសន្និសីទ ជាពិសេសបញ្ហាបន្ទាន់ទាក់ទងនឹងសន្តិសុខថាមពល សន្តិសុខស្បៀងអាហារ និងការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

វៀតណាមសំណូមពរឲ្យចិនគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកនេសាទវៀតណាម

វៀតណាមសំណូមពរឱ្យចិនគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមលើប្រជុំកោះ Hoang Sa ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ក៏ដូចជាអធិបតេយ្យភាព សិទ្ធិអធិបតេយ្យភាព និងសិទ្ធិយុត្តាធិការរបស់វៀតណាមលើតំបន់សមុទ្រដែលបានកំណត់ ស្របតាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ ១៩៨២ (UNCLOS ១៩៨២)។
