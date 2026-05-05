អះអាងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមចំពោះដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន
យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ដាំង ហ័ង យ៉ាង ការចូលរួមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង បញ្ជាក់ថា អាស៊ាននៅតែជាអាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រកំពូលនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរួមរបស់វៀតណាម។ នេះក៏ជាសារច្បាស់លាស់អំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមចំពោះដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន ដោយមានស្មារតីសកម្ម វិជ្ជមាន មានទំនួលខុសត្រូវ រួមចំណែកជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការងាររួមរបស់សមាគម។ គោលដៅរួមនៃដំណើរនេះគឺដើម្បីរួមជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ដើម្បីពង្រឹងបរិយាកាសសន្តិភាព និងស្ថិរភាព រក្សាឯកភាព និងតួនាទីកណ្តាលរបស់អាស៊ាន និងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ ដោយហេតុនេះជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃតំបន់ និងរដ្ឋសមាជិកនីមួយៗ ខណៈពេលដែលលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងវៀតណាម និងប្រទេសអាស៊ាន។
លោក ដាំង ហ័ងយ៉ាង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងសន្និសីទ វៀតណាមនឹងផ្តោតលើអាទិភាពសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចជា៖ សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសអាស៊ាន ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃអាទិភាពនៃតំណែងប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ ២០២៦ និងចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ ២០៤៥; ធ្វើការជាមួយអាស៊ាន ដើម្បីលើកកម្ពស់ការថែរក្សាបរិយាកាសសន្តិភាព សន្តិសុខ និងស្ថិរភាព ពង្រឹងតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធតំបន់; និងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងខ្លឹមសារអាទិភាពនៃសន្និសីទ ជាពិសេសបញ្ហាបន្ទាន់ទាក់ទងនឹងសន្តិសុខថាមពល សន្តិសុខស្បៀងអាហារ និងការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ៕