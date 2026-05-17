ព័ត៌មាន

អឺរ៉ុបប្រឈមមុខនឹងថ្លៃសម្ភារៈយោធាកើនឡើងខ្ពស់

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអេស្តូនី លោក Hanno Pevkur បាននិយាយនាថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភាថា បណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកំពុងឃើញតម្លៃសម្ភារៈយោធាកើនឡើងខ្ពស់ ខណៈដែលសម្ព័ន្ធមិត្តណាតូបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិ។

តាមពិតទៅ តម្លៃសម្ភារៈការពារជាតិមួយចំនួនបានកើនឡើងប្រហែល ៥០% សូម្បីតែ ៦០% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពីរឆ្នាំមុន។ ការកើនឡើងភ្លាមៗ នៃតម្លៃអាវុធ និងសម្ភារៈយោធាកំពុងធ្វើឱ្យផែនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់ណាតូមានភាពស្មុគស្មាញ ចំពេលមានសម្ពាធលើអឺរ៉ុបឱ្យរៀបចំអាវុធឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ អឺរ៉ុបក៏កំពុងទទួលបន្ទុកភាគច្រើននៃការចំណាយលើជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងជម្លោះជាមួយរុស្ស៊ី ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឧស្សាហកម្មការពារជាតិអឺរ៉ុបមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការវិនិយោគក្នុងការពង្រីកផលិតកម្មមុនពេលរដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាជាផ្លូវការនៅឡើយទេ។

លើសពីនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអេស្តូនីបានព្រមានថា អឺរ៉ុបមិនមានពេលវេលាដើម្បីរង់ចាំរហូតដល់ឆ្នាំ២០៣០ ដើម្បីបង្កើនការត្រៀមប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននោះទេ។ លោកបានបញ្ជាក់ថា ការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិត្រូវរក្សាកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលយូរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

“សរសៃឈាមឌីជីថល” និងការប្រណាំងប្រជែងដើម្បីការពារពិភពលោកដែលមានការតភ្ជាប់

ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភានេះ គឺជាទិវាទូរគមនាគមន៍ និងសង្គមព័ត៌មានពិភពលោក។ ដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃនេះ ឆ្នាំនេះ សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) បានជ្រើសរើសប្រធានបទ “សរសៃឈាមឌីជីថល – បង្កើនភាពធន់ក្នុងពិភពលោកដែលមានការតភ្ជាប់”។
