ព័ត៌មាន

អីរ៉ង់អះអាងថា ខ្លួនមិនចង់បានសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេ

(VOVWORLD) - អ៊ីរ៉ង់ពិតជាមិនចង់មានសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេ។ សង្គ្រាមនឹងនាំមកនូវផលវិបាកដ៏មហន្តរាយ ដែលមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ដល់អ៊ីរ៉ង់ សហរដ្ឋអាមេរិក និងតំបន់ទាំងមូល។

សេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ លោក Masoud Pezeshkian លើកឡើងក្នុងអំឡុងពេលជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីប លោក Abdel Fattah El Sisi នាយប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា។

មួយថ្ងៃមុននេះ ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ លោក Masoud Pezeshkian ក៏បានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីទួរគី លោក Recep Tayyip Erdogan ដោយពិភាក្សាអំពីភាពតានតឹងធ្ងន់ធ្ងរ និងកំពុងកើនឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា ចំពេលមានវត្តមានយោធាយ៉ាងច្រើន និងសេចក្តីប្រកាសបង្កប់ដោយការគំរាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិក។

ទាក់ទងនឹងភាពតានតឹងបច្ចុប្បន្នរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់ មន្ត្រីសន្តិសុខកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ លោក Ali Larijani បានប្រកាសថា ប្រទេសនេះបានចាប់ផ្តើមកសាងក្របខ័ណ្ឌ សម្រាប់ការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមត្រូវបានផ្តល់ឱ្យទេ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

បន្តដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅតាមបណ្តាខេត្តក្នុងតំបន់ដីសណ្តទន្លេ គឺវ ឡុង នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់កម្រិតសម្រាប់អាណត្តិ ឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ នៅខេត្តវិញឡុង។
