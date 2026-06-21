Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អាស៊ាន-រុស្ស៊ី៖ បង្កើតចក្ខុវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី

កិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបលើកទី ៣៥ នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-រុស្ស៊ី ដែលបានធ្វើឡើងរយៈពេលពីរថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី ១៧ និង ១៨ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងកាហ្សាន ប្រទេសរុស្ស៊ី បានអនុម័តឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រចំនួនបួន រួមទាំងសេចក្តីប្រកាសកាហ្សាន ឆ្នាំ ២០២៦ និងផែនការសកម្មភាព ២០២៦-២០៣០ ដែលមានគោលបំណងបង្កើត និងលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងវិស័យសន្តិសុខ ថាមពល និងសេដ្ឋកិច្ច។

អ្នកជំនាញរុស្ស៊ីវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះ សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ពហុប៉ូលូបនីយកម្ម ដុល្លារបនីយកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងការតភ្ជាប់អាស៊ី-អឺរ៉ុប ខណៈពេលដែល បញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសន្តិសុខស្បៀង និងថាមពលក្នុងតំបន់។

នៅក្នុងអត្ថបទមួយនៅលើ “rg.ru” លោកស្រី Altana Davydova អ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃបណ្ឌិត្យសភាពាណិជ្ជកម្មបរទេសរុស្ស៊ី (ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ី) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការនាំចេញរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) នឹងនៅតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ ២០២៤-២០២៥។ ការនាំចេញសំខាន់ៗរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ានរួមមានប្រេង និងផលិតផលប្រេងកាត លោហធាតុ ជី និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ។

យោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Tatyana Kosacheva សេចក្តីប្រកាស Kazan បានផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈនៃភាពជាដៃគូរុស្ស៊ី-អាស៊ានជាមូលដ្ឋាន ដោយផ្លាស់ប្តូរពីការពិគ្រោះយោបល់នយោបាយទៅជាការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច។ ប្រការនេះជួយកាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់អាជីវកម្មឯកជននៅភាគីទាំងពីរ និងធ្វើឱ្យការវិនិយោគដោយផ្ទាល់មានសុវត្ថិភាពជាង។

មានទស្សនៈស្រដៀងគ្នានេះដែរ លោក Yuri Vasiliev នាយកសាខា Stavropol នៃបណ្ឌិត្យសភាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី បានសង្កត់ធ្ងន់ថា រុស្ស៊ី និងអាស៊ានកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីការសម្របខ្លួនយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាបញ្ហាប្រឈមភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ទៅជាការកសាងជាប្រព័ន្ធនៃលំហសេដ្ឋកិច្ចរួម។ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររុស្ស៊ី-អាស៊ាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការសម្របខ្លួនទៅនឹងកត្តាខាងក្រៅនោះទេ ប៉ុន្តែជាជម្រើសដែលមានមនសិការឆ្ពោះទៅរកគំរូសហប្រតិបត្តិការពហុប៉ូល បច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

បន្ទាប់ពីបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ នៅទីក្រុងហៃផុង (១៩-២១ មិថុនា) សន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ ដែលមានប្រធានបទសំខាន់គឺ "សារព័ត៌មានវៀតណាម - ស្មោះត្រង់ ច្នៃប្រឌិត មានទំនួលខុស្រូវ ក្នុងយុគសម័យថ្មី" បានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top