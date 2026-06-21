ព័ត៌មាន
អាស៊ាន-រុស្ស៊ី៖ បង្កើតចក្ខុវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី
អ្នកជំនាញរុស្ស៊ីវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះ សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ពហុប៉ូលូបនីយកម្ម ដុល្លារបនីយកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងការតភ្ជាប់អាស៊ី-អឺរ៉ុប ខណៈពេលដែល បញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសន្តិសុខស្បៀង និងថាមពលក្នុងតំបន់។
នៅក្នុងអត្ថបទមួយនៅលើ “rg.ru” លោកស្រី Altana Davydova អ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃបណ្ឌិត្យសភាពាណិជ្ជកម្មបរទេសរុស្ស៊ី (ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ី) បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការនាំចេញរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) នឹងនៅតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ ២០២៤-២០២៥។ ការនាំចេញសំខាន់ៗរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ានរួមមានប្រេង និងផលិតផលប្រេងកាត លោហធាតុ ជី និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ។
យោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Tatyana Kosacheva សេចក្តីប្រកាស Kazan បានផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈនៃភាពជាដៃគូរុស្ស៊ី-អាស៊ានជាមូលដ្ឋាន ដោយផ្លាស់ប្តូរពីការពិគ្រោះយោបល់នយោបាយទៅជាការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច។ ប្រការនេះជួយកាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់អាជីវកម្មឯកជននៅភាគីទាំងពីរ និងធ្វើឱ្យការវិនិយោគដោយផ្ទាល់មានសុវត្ថិភាពជាង។
មានទស្សនៈស្រដៀងគ្នានេះដែរ លោក Yuri Vasiliev នាយកសាខា Stavropol នៃបណ្ឌិត្យសភាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី បានសង្កត់ធ្ងន់ថា រុស្ស៊ី និងអាស៊ានកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីការសម្របខ្លួនយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាបញ្ហាប្រឈមភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ទៅជាការកសាងជាប្រព័ន្ធនៃលំហសេដ្ឋកិច្ចរួម។ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររុស្ស៊ី-អាស៊ាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការសម្របខ្លួនទៅនឹងកត្តាខាងក្រៅនោះទេ ប៉ុន្តែជាជម្រើសដែលមានមនសិការឆ្ពោះទៅរកគំរូសហប្រតិបត្តិការពហុប៉ូល បច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក៕