ព័ត៌មាន
អាស៊ាន+៣ ឆ្នាំ ២០២៥ នៅសាធារណរដ្ឋឆែក
សប្តាហ៍ភាពយន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមដែលដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការអាស៊ាន នៅទីក្រុងប្រាក ដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយស្ថានទូតជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង និងចិន។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង បង្កើតស្ពានតភ្ជាប់វប្បធម៌ និងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជន និងប្រជាជនក្នុងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាធារណរដ្ឋឆែកនិងបណ្តាប្រទេសអាស៊ី។
ចូលរួមមហោស្រពភាពយន្តឆ្នាំនេះ វៀតណាមបាននាំយកខ្សែភាពយន្តចំនួនពីរគឺ "Dao, Pho និង Piano" ដែលជាភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីសង្គ្រាមរបស់អ្នកដឹកនាំរឿង Phi Tien Son ដែលបង្ហាញពីស្មារតីតស៊ូ និងមនោសញ្ចេតនារបស់ប្រជាជនហាណូយ។ បន្ទាប់មកគឺភាពយន្ត “Summer School, 2001” របស់អ្នកដឹកនាំរឿងដើមកំណើតវៀតណាម Dužan Duong ជាមួយនឹងសារអំពីតម្លៃគ្រួសារក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនវៀតណាមនៅសាធារណរដ្ឋឆែក។ ស្នាដៃ "Summer School, 2001" ត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Karlovy Vary កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុន ហើយក្រោយមកត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងរោងភាពយន្តនៅទូទាំងប្រទេសឆែក៕