ព័ត៌មាន

អាស៊ានសហប្រតិបត្តិការ​គ្នា​ក្នុងការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មក្លែងបន្លំ

ប្រទេសថៃបានធ្វើជាអធិបតីនៃសន្និសីទមេបញ្ជាការប៉ូលីសអាស៊ានលើកទី ៤៣ (ASEANAPOL-៤៣) ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៥ នៅទីក្រុងបាងកក ដោយប្រធានបទ "កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកម្មភាព៖ បង្ក្រាបការឆបោក ទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ និងការការពារប្រជាជន"។
លោក Kitrat Phanphet មេបញ្ជាការប៉ូលីសថៃ។ ប្រភព៖ រដ្ឋាភិបាលថៃ

លោក Jaturapat Bhiromkaew អ្នកនាំពាក្យរងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថៃ បានសង្កត់ធ្ងន់លើការបង្កើន ការផ្លាស់ប្តូរនិងការចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រវាងបណ្តាប្រទេសគឺមានអត្ថន៍យសំខាន់ពិសេស ផ្តល់ការគាំទ្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាដល់ជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត និងការជួញដូរមនុស្ស។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសន្និសីទ ASEANAPOL-៤៣ អនុគណៈកម្មាធិការ ក្រុមការងារ និងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគី នឹងផ្តោតការពិភាក្សាលើការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការនិងយន្តការសម្របសម្រួល ដោយមានគោលដៅឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងទប់ស្កាត់យ៉ាងទាន់ពេលវេលានូវសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម។ អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថៃរំពឹងថា លទ្ធផលនៃសន្និសីទ ASEANAPOL-៤៣ នឹងរួមចំណែកដល់ការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ ដោយជួយបណ្តាប្រទេសធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជន៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

វៀតណាមចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូសំខាន់ចម្បងជានិច្ច

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ អញ្ជើញទទួលជួបលោក Pete Hegseth រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គ្រាមអាមេរិក ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជា ដៃគូមួយក្នុងចំណោមដៃគូសំខាន់ចម្បងជានិច្ច ដោយមានបំណងចង់បន្តពង្រឹងកិច្ច សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីយ៉ាងទូលំទូលាយលើគ្រប់វិស័យ ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។
