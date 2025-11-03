ព័ត៌មាន
អាស៊ានសហប្រតិបត្តិការគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មក្លែងបន្លំ
លោក Jaturapat Bhiromkaew អ្នកនាំពាក្យរងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថៃ បានសង្កត់ធ្ងន់លើការបង្កើន ការផ្លាស់ប្តូរនិងការចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រវាងបណ្តាប្រទេសគឺមានអត្ថន៍យសំខាន់ពិសេស ផ្តល់ការគាំទ្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាដល់ជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត និងការជួញដូរមនុស្ស។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសន្និសីទ ASEANAPOL-៤៣ អនុគណៈកម្មាធិការ ក្រុមការងារ និងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគី នឹងផ្តោតការពិភាក្សាលើការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការនិងយន្តការសម្របសម្រួល ដោយមានគោលដៅឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងទប់ស្កាត់យ៉ាងទាន់ពេលវេលានូវសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម។ អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថៃរំពឹងថា លទ្ធផលនៃសន្និសីទ ASEANAPOL-៤៣ នឹងរួមចំណែកដល់ការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ ដោយជួយបណ្តាប្រទេសធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជន៕