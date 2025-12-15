Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឡុងថាញ់ ធានាលក្ខណៈសម្រាប់ទទួលជើងហោះហើរលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្តដុងណាយ នារសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញចុះពិនិត្យ និងលើកទឹកចិត្តកងកម្លាំងដែលចូលរួមអនុវត្តន៍គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឡុងថាញ់ និងគម្រោងផ្លូវហាយវេនិងផ្លូវមួយចំនួន ដែលតភ្ជាប់ជាមួយអាកាសយានដ្ឋាន។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឡុងថាញ់ (រូបថត៖ VNA)

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានវាយតម្លៃថា រហូតមកដល់ពេលនេញ ធាតុមូល ដ្ឋានចំនួនប្រាំបីដូចជា ស្ថានីយ ផ្លូវរត់ ស្ថានីយត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាស ផ្លូវតភ្ជាប់ អគ្គិសនី ទឹក ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង បានបំពេញលក្ខណៈ  សម្រាប់យន្តហោះអាចហោះឡើង និងចុះចត។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យកសាង "សេដ្ឋកិច្ចអាកាសចរណ៍" ដើម្បីឱ្យអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឡុងថាញ់មិនត្រឹមតែជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអាកាសចរ ណ៍ និងទីក្រុងអាកាសចរណ៍ផងដែរ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវការរៀបចំ និងធានាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ជើងហោះហើរ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ (រូបថត៖ VNA)

 

នៅរសៀលនេះដែរ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យផ្លូវដឹកជញ្ជូនដែលតភ្ជាប់ទីក្រុងហូជីមិញទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឡុងថាញ់ និងគម្រោងផ្លូវល្បឿន លឿនបៀនហ័រ - វូងតាវ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

