ព័ត៌មាន
អាកាសយានដ្ឋានឡុងថាញ់ គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឡុងថាញ់ (Long Thanh)។ រូបថត៖ VNA
ACV កំពុងដឹកនាំគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងឱ្យសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកម៉ៅការ ដើម្បីពន្លឿនដំណើរការបញ្ចប់ការសាងសង់ ដំឡើងឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស។ សហគ្រាសនេះ បានដាក់ចេញគោលដៅបញ្ចប់ការងារសាងសង់ទាំងអស់ក្នុងខែកញ្ញាយ៉ាងយូរបំផុត ដើម្បីបម្រើការប្រតិបត្តិការសាកល្បង មុនពេល ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម។
ACV ក៏បានស្នើផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ៣ ដំណាក់កាល សម្រាប់ការផ្ទេរប្រតិបត្តិការរវាង ឡុងថាញ់និងតឹនស៊ើនញិត ផងដែរ។ ដូច្នេះ ឡុងថាញ់នឹងដោះស្រាយផ្លូវអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលមានចម្ងាយលើសពី 1,000 គីឡូម៉ែត្រ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទីមួយ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៧ អាកាសយានដ្ឋានឡុងថាញ់នឹងទទួលយកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងប្រតិបត្តិការ ដោយផ្តល់អាទិភាពដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍វៀតណាមដែលដំណើរការជើងហោះហើរអន្តរជាតិតាមផែនការផ្ទាល់ខ្លួន។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទីពីរ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៧ អាកាសយានដ្ឋានឡុងថាញ់ នឹងបម្រើផ្លូវហោះហើរទាំងអស់ទៅនិងមកពីអឺរ៉ុប អាមេរិក អូសេអានី អាហ្វ្រិក មជ្ឈិមបូព៌ា អាស៊ីខាងត្បូង អាស៊ីកណ្តាល និងផ្លូវហោះហើរអន្តរជាតិថ្មីៗ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទីបី ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៧ ដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៨ ឡុងថាញ់ នឹងក្លាយជាអាកាសយានដ្ឋានដែលទទួលបន្ទុកជើងហោះហើរអន្តរជាតិស្ទើរតែទាំងអស់៕
អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឡុងថាញ់ មានទីតាំងនៅខេត្ត ដុងណាយ ដោយមានការវិនិយោគសរុបចំនួន ១៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ បច្ចុប្បន្ននេះ ACV បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍វៀតណាមចំនួនបី ហើយកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយដៃគូអន្តរជាតិរាប់សិប។ គួរឲ្យកត់សម្គាល់ តំណាងមកពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិចំនួន ៣៤ បានមកស្ទង់មើលដោយផ្ទាល់ ដើម្បីស្វែងយល់ពីលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ។ សមាគមដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ (IATA) ក៏ចូលរួមក្នុងដំណើរការកសាងផែនការប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម ដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែធ្នូផងដែរ។ នៅពេលដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការ អាកាសយានដ្ឋាន ឡុងថាញ់ នឹងដើរតួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ជើងហោះហើរអន្តរជាតិឆ្លងទ្វីប។ ក្រុមហ៊ុន ACV ក៏កំពុងពន្លឿនការបើកផ្លូវហោះហើរអន្តរជាតិថ្មីចំនួន ២១ ដែលគ្រោងនឹងបំពេញបន្ថែមអ្នកដំណើរប្រហែល ២ លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឆ្នាំ ២០៣០ ផងដែរ។