ព័ត៌មាន

អភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុបយ៉ាងជាក់ស្តែងនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

លោក António Costa ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប បានចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាមនាថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានអត្ថន័យដ៏សំខាន់ដោយបង្ហាញយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ភាគីទាំងពីរក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុបឡើងដល់កម្រិតថ្មីមួយ និងក្លាយជាគំរូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជោគជ័យរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុប។
រូបថតឧទាហរណ៍៖ VGP

នេះជាលើកទីពីរហើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃសហភាពអឺរ៉ុប អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម ក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធាន Herman Van Rompuy ក្នុងឆ្នាំ ២០១២។ ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះរបស់លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប António Costa គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ការទូតពិសេសមួយ ដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សប្រកបដោយជោគជ័យ។

សមិទ្ធផលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ក្នុងរយៈពេល ៣៥ ឆ្នាំកន្លងមក ចាប់តាំងពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩០ ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសហប្រតិបត្តិការដំបូងដ៏តូចតាច ទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) និងវៀតណាម សម្រេចបានវឌ្ឍនភាពធំៗនិងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ សព្វថ្ងៃនេះ វៀតណាមបានក្លាយជាដៃគូមួយក្នុងចំណោមដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុប។ ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការចំនួន ៥ និងបានអនុវត្តន៍យន្តការសន្ទនាជាប្រចាំចំនួន ៨។ វៀតណាមគឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ដែលបានបង្កើតសសរស្តម្ភសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប។

គួរឲ្យកត់សម្គាល់ នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ជោគជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EVFTA) គឺជាគំរូមួយនៅក្នុងតំបន់។ EVFTA បានជួយបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីប្រមាណ ៤០% ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ៥ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ចាប់តាំងពីការចូលជាធរមាន (ឆ្នាំ ២០២០)។

បច្ចុប្បន្ននេះ សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេទី ៤ (បន្ទាប់ពីប្រទេសចិន សហរដ្ឋអាមេរិក និងកូរ៉េខាងត្បូង) ជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេទី ៣ និងជាទីផ្សារនាំចូលធំជាងគេទី ៥ របស់វៀតណាម។ វៀតណាមគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងអាស៊ាន។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ គឺជាសសរស្តម្ភថ្មីក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមនិងប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើន។ នៅឆ្នាំ ២០២៥ វៀតណាម និងប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនានា បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួន៖ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍រវាងវៀតណាមនិងស៊ុយអែត; អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរវាងវៀតណាមនិងអេស្តូនី; កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍រវាងវៀតណាម និងបារាំង។

សហភាពអឺរ៉ុបក៏ផ្តល់អាទិភាពដល់ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍បៃតង ប្រកបដោយចីរភាព ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ហើយកំពុងអនុវត្តន៍គម្រោងមួយចំនួននៅវៀតណាមក្នុងក្របខ័ណ្ឌគំនិតផ្តួចផ្តើមច្រកទ្វារសកល ផងដែរ។ លោក Julien Guerrier ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅវៀតណាមបានវាយតម្លៃថា៖

“ក្នុងរយៈពេល ៣៥ ឆ្នាំកន្លងមក ទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមបានអភិវឌ្ឍន៍ហើយសព្វថ្ងៃនេះបានក្លាយជាទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងក្លានិងទូលំទូលាយបំផុតមួយ ដែលត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈទិដ្ឋភាព និងវិស័យជាច្រើន ចាប់ពីសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព រហូតដល់វិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ ការទូត និងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជន និងប្រជាជនផងដែរ”។

លើកកំពស់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជាក់ស្ដែងនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ក្នុងបរិបទដែលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកល មានការប្រែប្រួលជាច្រើន ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប លោក Antonio Costa មកកាន់វៀតណាម បាននាំមកនូវសារដ៏រឹងមាំមួយអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលបើកចំហ សេរី និងផ្អែកលើច្បាប់។ យោងតាមលោក Julien Guerrier ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅវៀតណាម សហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវបានពង្រឹង និងពង្រីកនាពេលអនាគតដោយផ្អែកលើសសរស្តម្ភចំនួនបី៖ ពាណិជ្ជកម្ម ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង និងសន្តិភាព-សន្តិសុខ។

ទន្ទឹមនឹងនោះ គឺការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងក្លានៅក្នុងវិស័យថ្មីៗដូចជាការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល នវានុវត្តន៍ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា (AI, semiconductors...) ការស្រាវជ្រាវ ការអប់រំ និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន។ នេះត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាជំហានបន្ទាប់ដើម្បីនាំទំនាក់ទំនង EU-វៀតណាមចូលទៅក្នុងយុគសម័យសហប្រតិបត្តិការថ្មី ដែលកាន់តែជាក់ស្ដែងនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

“នេះជាយុគសម័យថ្មីមួយសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ។ ដើម្បីស្វាគមន៍យុគសម័យនេះ ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។ ប្រការនេះបង្ហាញថា សហភាពអឺរ៉ុបមានគោលបំណងចង់ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ហើយវៀតណាមគឺជាប្រទេសដំបូងគេក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង ១០ ដែលសហភាពអឺរ៉ុបលើក

កំពស់ទំនាក់ទំនង។ ច្បាស់ណាស់ថា ការលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងនេះ ជាការត្រួសត្រាយផ្លូវផង និងជាគំរូផង។ វានឹងជួយភាគីទាំងពីរពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗ”។

ក្នុងរយៈពេល ៣៥ ឆ្នាំកន្លងមក ទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុបបានអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាមរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប លោក Antonio Costa នឹងរួមចំណែកបំពេញផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទាំងពីរ ដោយកសាងក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូថ្មី ដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងស៊ីជម្រៅជាងមុន ហើយក្លាយជាទំនាក់ទំនងគំរូមួយរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុប៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

