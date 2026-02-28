Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អភិបាលកិច្ចរដ្ឋបាលសាធារណៈដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ

នាព្រឹកទី ២៨ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានទៅទស្សនា និងជួបធ្វើការជាមួយបណ្ឌិតសភារដ្ឋ បាលនិងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈ។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានទៅទស្សនា និងជួបធ្វើការជាមួយបណ្ឌិតសភារដ្ឋ បាលនិងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈ។ (រូបថត៖ VOV)

នេះគឺជាបណ្ឌិតសភាឯកទេស ដែលអនុវត្តន៍ការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត; ធ្វើការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ; ចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងផ្តល់សេវាសាធារណៈក្នុងវិស័យរដ្ឋបាល ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ អភិបាលកិច្ចសាធារណៈ និងច្បាប់។

នៅក្នុងជំនួបធ្វើការ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា អស់រយៈពេល ៧០ ឆ្នាំកន្លងមក ចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើង បណ្ឌិតសភាតែងតែជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងបំប៉នកម្មាភិបាល និងមន្ត្រីរដ្ឋការ ដែលមានស្នាដៃលេចធ្លោជាច្រើន និងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើថា៖

“ត្រូវស្ថាបនាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបរិយាប័ន្ននៃការអប់រំ ការបណ្តុះបណ្តាល និងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រលើរដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈ នៅក្នុងយុគសម័យថ្មី។ ទីពីរ ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរថ្មីយ៉ាងខ្លាំងក្លានូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល អប់រំ និងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ណែនាំ និងគោលនយោបាយរបស់បក្ស និងរដ្ឋ។ ទីបី បណ្ឌិត្យសភាត្រូវតែអភិវឌ្ឍន៍ដោយឈរលើមូលដ្ឋានដែលនិស្សិតជាចំណុចកណ្តាល ហើយគ្រូបង្រៀនជាកម្លាំងចលករ។ ទីបួន រួមចំណែកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ការអនុវត្តការទម្លុះទម្លាយយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ទីប្រាំ ធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងសកម្ម ស៊ីជម្រៅ ជាក់ស្ដែង និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ខេត្ត​បាក់និញទទួលកិត្ត​នាមជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិ សម្រាប់ពិធីបុណ្យ​ លីម​

ខេត្ត​បាក់និញទទួលកិត្ត​នាមជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិ សម្រាប់ពិធីបុណ្យ​ លីម​

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ នៅឃុំ Tien Du ខេត្តបាក់និញ បានរៀបចំពិធីទទួលងារជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់ជាតិ សម្រាប់ពិធីបុណ្យប្រពៃណី គឺពិធីបុណ្យលីម។ ទន្ទឹមនឹងនោះ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបើកពិធីបុណ្យលីមឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top