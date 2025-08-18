ព័ត៌មាន
អបអរសាទរលើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិ៖ ដំណើរនៃការប្រែក្លាយភាពមិនអាចទៅរួចទៅជាអាចធ្វើទៅបាន
នេះជាការចែករំលែករបស់លោក Clement Ngu អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន Nikkei Asia ប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេស ក្នុងកិច្ចសន្ទនានាពេលថ្មីៗនេះ ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុសំឡេងវៀតណាម ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម (២ កញ្ញា ១៩៤៥-២ កញ្ញា ២០២៥)។
លោក Clement បានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ វៀតណាមបាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដោយឥតឈប់ឈរ ដោយកត់ត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ ឆ្នាំ ១៩៩០ ឆ្នាំ ២០០០ ឆ្នាំ ២០១០ និងឆ្នាំ ២០២០។ កំណើននេះបានបន្តរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានកំណត់ទិសដៅកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឱ្យបានជាង ៨% នៅឆ្នាំនេះ និងបង្កើនកំណើនទ្វេខ្ទង់នៅឆ្នាំក្រោយ។
ទាក់ទិននឹងកិច្ចការបរទេស វៀតណាមក៏សម្រេចបានសមិទ្ធិផលគួរឲ្យ កត់សម្គាល់ ដោយមានពាក្យស្លោក ធ្វើជាមិត្តជាមួយប្រទេសទាំងអស់។ លោក Clement បានអះអាងថា វៀតណាមជាសមាជិកសកម្មរបស់ សហគមន៍អន្តរជាតិ តែងតែបើកចំហចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងដំណើរការសន្តិភាពអន្តរជាតិ។ ទីក្រុងហាណូយធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិក-កូរ៉េខាងជើង ឆ្នាំ ២០១៩ ក៏ដូចជាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ វៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំចិន រុស្ស៊ី និងអាមេរិក ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ៩ ខែប៉ុណ្ណោះ។ លោក Clement បានចាត់ទុកថា សមិទ្ធិផលទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃគោលនយោបាយការបរទេសពហុភាគី ដែលវៀតណាមបញ្ជាក់ពីឋានៈរបស់ខ្លួនក្នុងយុគសម័យនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់បណ្តាមហាអំណាច ដោយប្រែក្លាយការប្រកួតប្រជែងនេះ ទៅជាផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាម៕