ព័ត៌មាន

អនុសញ្ញាទីក្រុងហាណូយនឹងជាសញ្ញាដ៏លេចធ្លោនៃកិច្ចការបរទេសពហុភាគីរបស់វៀតណាម

នោះគឺជាការអះអាងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក Dang Hoang Giang ពេលឆ្លើយសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានអំពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញានៅ ទីក្រុងហាណូយដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៥ និង ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥។

អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក Dang Hoang Giang។ (រូបថត៖ VGP)

អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក Dang Hoang Giang បានឲ្យដឹងថា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្តួចផ្តើមការកសាងអនុសញ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ដែលជាឯកសារប្រកបដោយលក្ខណៈបរិយាប័ន្នដំបូងរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងវិស័យនេះ។ តាំងពីដើមមក វៀតណាមបានគាំទ្រយ៉ាង សកម្មនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏សំខាន់នេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ក្នុងអំឡុងពេលពីឆ្នាំ ២០២២ ដល់ឆ្នាំ ២០២៤ ដោយមានការអនុញ្ញាតពីប្រធានរដ្ឋ ក្រុមការងារអន្តរវិស័យ របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដែលមានស្នូលគឺក្រសួងនគរបាល និងក្រសួងការបរទេស រួមជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការចរចារទាំង ៨ ជុំ នៃអនុសញ្ញា នេះ។ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័ត ជាផ្លូវការលើអនុសញ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ិនធឺណិត។
តាមលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី Dang Hoang Giang ការដែល អង្គការសហប្រជាជាតិ ជ្រើសរើសទីក្រុងហាណូយជាទីកន្លែងសម្រាប់រៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ហើយយល់ ស្របឲ្យឯកសារសំខាន់នេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា អនុសញ្ញាទីក្រុងហាណូយ គឺជាសញ្ញាសម្គាល់ដ៏សំខាន់មួយក្នុងកិច្ចការបរទេសពហុភាគីរបស់វៀតណាម។ វៀតណាមសង្ឃឹមថា ពិធីចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងហាណូយនឹងទាក់ទាញការចូលរួមពី ប្រទេសសមាជិកយ៉ាងច្រើនកុះករ ដោយមានប្រទេសហត្ថលេខីយ៉ាងហោចណាស់ ចំនួន ៤០ បង្ហាញពីការសន្យាផ្នែកនយោបាយយ៉ាងមុតមាំ ដើម្បីឱ្យអនុសញ្ញាអាច ត្រូវបានផ្តល់សច្ចាប័ន និងចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ស្របតាមផែនទីបង្ហាញ ផ្លូវរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម (UNODC) នៅឆ្នាំ ២០២៧៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Nguyen Duc Chi គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥ អត្រានៃការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈ សម្រេចបាន ជាង ៥១% នៃផែនការ។ គោលដៅ និងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបញ្ចេញឱ្យអស់ ១០០% នៃផែនការឆ្នាំ ២០២៥។ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំខែកញ្ញា របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដែលធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី៥ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ ដោយឆ្លើយសំណួរអំពី ផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈលើការគ្រប់គ្រងអតិផរណា កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងការធានាកំណើនប្រកបដោយ ចីរភាពនោះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា ការសម្រេចផែនការបញ្ចេញ ទុនវិនិយោគសាធារណៈ ១០០% នឹងមិនដាក់សម្ពាធខ្លាំងពេកលើអតិផរណានោះទេ។
