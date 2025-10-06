ព័ត៌មាន
អនុសញ្ញាទីក្រុងហាណូយនឹងជាសញ្ញាដ៏លេចធ្លោនៃកិច្ចការបរទេសពហុភាគីរបស់វៀតណាម
តាមលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី Dang Hoang Giang ការដែល អង្គការសហប្រជាជាតិ ជ្រើសរើសទីក្រុងហាណូយជាទីកន្លែងសម្រាប់រៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ហើយយល់ ស្របឲ្យឯកសារសំខាន់នេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា អនុសញ្ញាទីក្រុងហាណូយ គឺជាសញ្ញាសម្គាល់ដ៏សំខាន់មួយក្នុងកិច្ចការបរទេសពហុភាគីរបស់វៀតណាម។ វៀតណាមសង្ឃឹមថា ពិធីចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងហាណូយនឹងទាក់ទាញការចូលរួមពី ប្រទេសសមាជិកយ៉ាងច្រើនកុះករ ដោយមានប្រទេសហត្ថលេខីយ៉ាងហោចណាស់ ចំនួន ៤០ បង្ហាញពីការសន្យាផ្នែកនយោបាយយ៉ាងមុតមាំ ដើម្បីឱ្យអនុសញ្ញាអាច ត្រូវបានផ្តល់សច្ចាប័ន និងចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ស្របតាមផែនទីបង្ហាញ ផ្លូវរបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម (UNODC) នៅឆ្នាំ ២០២៧៕