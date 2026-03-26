អនុវត្តបេសកកម្មស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ដែលបានពលីនៅកម្ពុជា
នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា នៅតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ប៊ិញហៀប (ឃុំ ប៊ិញហៀប ខេត្តតៃនិញ) គណៈកម្មការដឹកនាំ ៥១៥ ខេត្តតៃនិញ បានរៀបចំពិធីជូនដំណើរ និងប្រគល់ភារកិច្ចដល់នាយទាហាន និងយុទ្ធជននៃក្រុម K៧០ (នាយកដ្ឋាននយោបាយនៃតំបន់យោធភូមិភាគទី ៧) K៧១ និង K៧៣ (បញ្ជាការយោធាខេត្តតៃនិញ) ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នកជំនាញវៀតណាមដែលបានពលីនៅកម្ពុជា ដោយនាំយកមកប្រទេសវិញ ជាលើកទីពីរ ដំណាក់កាលទី XXV (រដូវប្រាំង ២០២៥-២០២៦)។
ការងារស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី គឺជាភារកិច្ចនយោបាយដ៏សំខាន់ ដែលបង្ហាញពីប្រពៃណី "ផឹកទឹកនឹកប្រភពដើម" របស់ប្រទេសជាតិ រួមចំណែកពូនជ្រុំ និងពង្រឹងចំណងសាមគ្គីភាព និងមិត្តភាពប្រពៃណីរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា។ អង្គភាពនានាបានជ្រៀបយ៉ាងច្បាស់អំពីអត្ថន័យ និងសារៈសំខាន់នៃភារកិច្ចនេះ; រក្សាសាមគ្គីភាព និងវិន័យ ជំនះលើការលំបាក និងប្តេជ្ញាអនុវត្តន៍ប្រកបដោយជោគជ័យនូវភារកិច្ចដែលត្រូវបានប្រគល់ជូន៕