ព័ត៌មាន
អនុវត្តន៍សមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងសកម្មក្នុងស្ថានភាពថ្មី
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ បានចូលរួមសន្និសីទនេះជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាង ២០ ក្នុងនោះមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin និងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ១០។ នេះគឺជាសន្និសីទដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពី SCO ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០១មក។
SCO-លើកកម្ពស់ស្មារតីសៀងហៃ
សន្និសីទនេះគឺជាសកម្មភាពការទូតដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំនេះ ដោយរបៀបវារៈផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ "ស្មារតីសៀងហៃ" ពង្រឹងយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិ និងតំបន់ ក៏ដូចជាជំរុញ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី ក្នុងវិស័យនយោបាយ សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវប្បធម៌។
ប្រធានរដ្ឋចិនលោក Xi Jinping នឹងធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី២៥ នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រមុខរដ្ឋ SCO និងសន្និសីទ "SCO +" ហើយនឹងថ្លែងសុន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយ។ ទំហំនៃសន្និសីទនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរំពឹងទុករបស់ប្រទេសសមាជិកក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងបានទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិ។ តាមការគ្រោងទុក បណ្តាមេដឹកនាំនឹងចុះហត្ថលេខា ហើយអនុម័តលើ "សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងធានជីន" លើ "យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ SCO រយៈពេល ១០ ឆ្នាំខាងមុខ" និងចេញឯកសារសំខាន់ៗ រំលឹកខួបលើកទី ៨០ ទិវាជ័យជំនះលើហ្វាស៊ីសនិយម និងការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិ។
ក្រោយរយៈពេល ២៤ ឆ្នាំនៃការបង្កើត អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃបានពង្រីកពីសមាជិកស្ថាបនិកចំនួន ៦ ទៅប្រទេសសមាជិកចំនួន ១០ ជាមួយប្រទេសសង្កេតការណ៍ចំនួន ២ និងដៃគូសន្ទនាចំនួន ១៤ ដោយមានប្រទេសសរុបចំនួន ២៦ នៅទ្វីបអាស៊ី អឺរ៉ុប និងអាហ្វ្រិក។ SCO បានក្លាយជាអង្គការអន្តរជាតិក្នុងតំបន់ដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក ដែលមានវិសាលភាពធំបំផុត និងចំនួនប្រជាជនច្រើនបំផុត ដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍសកល។
ជាមួយនឹងគោលការណ៍បើកចំហរ និងបរិយាប័ន្ន SCO បើកទ្វារសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលទទួលស្គាល់ស្មារតីសៀងហៃ ហើយស្វាគមន៍ប្រទេស និងដៃគូកាន់តែច្រើនដែលមានឆន្ទៈចូលរួមជាមួយ SCO ។ ការដែលវៀតណាមចូលរួម SCO ក្នុងនាមជាភ្ញៀវរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី ផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈ និងជំរុញគោលដៅរួមក្នុងវិស័យសន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌ ។ល។
ជំរុញទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ចិនតាមទិសដៅ “៦ ជាង”
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិបទដែលទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ចិនរក្សាបាននូវនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជមាន និងសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើន។
ឆ្នាំនេះ ប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រារព្ធខួបលើកទី ៧៥ ទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត (១៩៥០-២០២៥) ដូច្នេះហើយ សកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរនិងទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់រវាងភាគីទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទម្រង់ជាច្រើន ចាប់ពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរហូតដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ និងដំណើរទស្សនកិច្ចការងារ។ ជាពិសេស ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងអគ្គលេខាបក្សកុម្មុនីស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិន លោក Xi Jinping នាថ្ងៃទី ១៥ មករា បានប្រកាសចាប់ផ្តើម “ឆ្នាំផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សធម៌វៀតណាម - ចិន ២០២៥”។ បន្ទាប់នោះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិន លោក Xi Jinping បានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាមក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៥ ដែលគួសសញ្ញាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកទី ៤ របស់មេដឹកនាំចិនមកកាន់វៀតណាម ដែលបង្ហាញពីទំនុកចិត្តខ្ពស់ និងលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។
វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគបានកត់ត្រាកំណើនយ៉ាងខ្លាំង។ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ សម្រេចបានជាង ២០៥ ពាន់លានដុល្លារ។ ក្នុងរយៈពេល ៧ ខែដើមឆ្នាំនេះ បានកើនឡើងជាង ២១% ដោយសម្រេចបានប្រហែល ១៣៧ ពាន់លានដុល្លារ។ វិស័យទេសចរណ៍ក៏បានកត់ត្រានូវវឌ្ឍនភាព ដោយមានភ្ញៀវចិនជាង ៣,១ លាននាក់មកកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល ៧ ខែដើមឆ្នាំ ស្មើនឹង ២៥,៥% នៃចំនួនភ្ញៀវអន្តរជាតិសរុបមកកាន់វៀតណាម។ តួរលេខទាំងនេះគឺជាភសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកដែលបង្ហាញថា ទំនាក់ទំនងជាសហគមន៍ចែករំលែកអនាគតវៀតណាម-ចិនបានឈានដល់ដំណាក់កាលល្អប្រសើរបំផុត តាមទិស “៦ ជាង” ដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នា។ នោះគឺ៖ ទំនុកចិត្តខាងនយោបាយខ្ពស់ជាង; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ និងសន្តិសុខជាក់ស្តែងជាង; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាង; ការផ្លាស់ប្តូរមនុស្សធម៌យ៉ាងស៊ីជម្រៅជាង; ការសម្របសម្រួលពហុភាគីជិតស្និទ្ធជាង; ការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាង។ នេះក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅវៀតណាម លោក He Wei ក្នុងកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យប្រជាជនមិត្តភាពវៀតណាម-ចិន កាលពីខែមេសាកន្លងទៅ៖ “ចិន និងវៀតណាម ជានិច្ចកាលចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ ចាប់តាំងពីការបង្កើតសហគមន៍ចែករំលែកអនាគតមក ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ជាពិសេសលើវិស័យសំខាន់ៗនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូចជា សេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល វាយោអគ្គិសនី ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ផលិតផលកសិកម្ម។ល។ ទំនាក់ទំនងស្ថិរភាពរវាងចិន-វៀតណាម បានបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រែប្រួលជាច្រើន”។
ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននោះ ការចូលរួមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ នៅកិច្ចប្រជុំកំពូល SCO ឆ្នាំ ២០២៥ នឹងរួមចំណែកធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម - ចិន ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ អះអាងពីតួនាទីសកម្ម និងម្ចាស់ការរបស់វៀតណាមក្នុងយន្តការសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក៕