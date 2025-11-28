Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀន ធីថាញ់ បានទទួលជួបថ្នាក់ដឹកនាំ UNICEF និង CRC

នារសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅវិមានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀន ធីថាញ់ អនុប្រធានរដ្ឋសភា បានទទួលជួបជាមួយនាយកតំបន់អាស៊ីបូព៌ា-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៃមូលនិធិកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNICEF) ប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (CRC) ក្នុងឱកាសខួប ៥០ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-UNICEF (១៩៧៥-២០២៥) និងជាខួប ៣៥ ឆ្នាំនៃការចូលរួមអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមាររបស់វៀតណាមផងដែរ។
លោកស្រី ង្វៀន ធីថាញ់ អនុប្រធានរដ្ឋសភា និងលោកស្រី June Kunugi នាយិកា UNESCO ទទួលបន្ទុកអាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក។ រូបថត៖ Ha Thao/VOV

ក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗជាច្រើនដូចជា ការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការធ្វើចំណាកស្រុក និងភាពចាស់នៃប្រជាជន លោកស្រី June Kunugi បានចាត់ទុកថា បច្ចុប្បន្នវៀតណាមគឺជាគំរូឆ្នើមមួយនៅក្នុងពិភពលោក ហើយបានស្វាគមន៍ប្រទេសវៀតណាមដែលតែងតែដាក់កុមារជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍។ លោកស្រីក៏បានអបអរសាទររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានអនុម័តលើផែនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការស្តីពីសិទ្ធិកុមារ។

ក្នុងពេលនោះ លោកស្រី Sophie Kiladze ប្រធានគណៈកម្មាធិការ CRC បានសម្តែងចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះកម្រិតថវិកាដែលបានបែងចែកសម្រាប់ការងារថៃទាំងកុមារនៅវៀតណាមនាពេលថ្មីកន្លងទៅ ដោយសន្យាថា CRC ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីសម្របសម្រួល និងគាំទ្រប្រទេសវៀតណាមក្នុងការអនុវត្តអាទិភាពគោលនយោបាយដើម្បីធានាសិទ្ធិកុមារ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ សហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមត្រូវពង្រីកម្លាំងយុវវ័យ ភាពខ្លៀវក្លា ស្មារតីស្នេហាជាតិ និងប្រពៃណីជាតិ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ «សហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមត្រូវពង្រីកម្លាំងយុវវ័យ ភាពខ្លៀវក្លា ស្មារតីស្នេហាជាតិ និងប្រពៃណីជាតិ»

«សហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមត្រូវពង្រីកកម្លាំងយុវវ័យ ភាពខ្លៀវក្លា ស្មារតី ស្នេហាជាតិ និងប្រពៃណីជាតិកាន់តែខ្លាំងក្លា ហើយត្រួសត្រាយផ្លូវ និងលះបង់ក្នុងយុគ សម័យថ្មី»។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top