អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀន ធីថាញ់ បានទទួលជួបថ្នាក់ដឹកនាំ UNICEF និង CRC
ក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗជាច្រើនដូចជា ការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការធ្វើចំណាកស្រុក និងភាពចាស់នៃប្រជាជន លោកស្រី June Kunugi បានចាត់ទុកថា បច្ចុប្បន្នវៀតណាមគឺជាគំរូឆ្នើមមួយនៅក្នុងពិភពលោក ហើយបានស្វាគមន៍ប្រទេសវៀតណាមដែលតែងតែដាក់កុមារជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍។ លោកស្រីក៏បានអបអរសាទររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានអនុម័តលើផែនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការស្តីពីសិទ្ធិកុមារ។
ក្នុងពេលនោះ លោកស្រី Sophie Kiladze ប្រធានគណៈកម្មាធិការ CRC បានសម្តែងចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះកម្រិតថវិកាដែលបានបែងចែកសម្រាប់ការងារថៃទាំងកុមារនៅវៀតណាមនាពេលថ្មីកន្លងទៅ ដោយសន្យាថា CRC ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីសម្របសម្រួល និងគាំទ្រប្រទេសវៀតណាមក្នុងការអនុវត្តអាទិភាពគោលនយោបាយដើម្បីធានាសិទ្ធិកុមារ៕