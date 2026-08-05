ព័ត៌មាន
អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១៩៧ ឈុតត្រូវបានរកឃើញនិងប្រមូលនៅឧទ្យាន ឡេធីរៀង
បញ្ជាការដ្ឋានទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែសីហា កងកម្លាំងដែលបំពេញភារកិច្ចស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅឧទ្យាន ឡេធីរៀង បានរកឃើញនិងប្រមូលបានអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន១៩៧ ឈុត។
ដោយឡែកក្នុងថ្ងៃទី ៤ ខែសីហា នៅតំបន់ B នៃឧទ្យានឡេធីរៀង កម្លាំងការងារ បានរកឃើញនិងប្រមូលបានអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១៥ ឈុត និងរបស់ទ្រព្យចំនួន ៩ មុខរបស់យុទ្ធជនពលី។
ក្នុងថ្ងៃទី ៣ និងទី ៤ ខែសីហា ក្រុមប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី នៃបញ្ជាការដ្ឋានទីក្រុងហូជីមិញ បានបន្តផ្លាស់ទី និងពង្រីកវិសាលភាពស្វែងរកនៅក្នុងលេណដ្ឋានផ្នូរនៃតំបន់ B ដោយបានជីកដីជិត ៥០០ ម៉ែត្រគូប ដើម្បីចូលទៅកាន់តំបន់ដែលសង្ស័យថា មានអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី៕