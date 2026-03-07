ព័ត៌មាន
អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឱ្យពិភពលោកផ្តោតលើការកសាង "ស្ថាបត្យកម្មនៃសន្តិភាព"
នៅក្នុងសាររបស់លោកនៅថ្ងៃទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីការរំសាយអាវុធ និងមិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ លោក Antonio Guterres បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការគំរាមកំហែងនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺស្ថិតនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុត ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមក នៅពេលដែលភាពតានតឹងទូទាំងពិភពលោកបានជំរុញឱ្យមានការចំណាយលើយោធាខ្ពស់ ការរីកសាយភាយនៃអាវុធផ្ទាល់ខ្លួននិងអាវុធធុនស្រាល រួមជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលធ្វើឱ្យជម្លោះកាន់តែសាហាវ។
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹង ដោយបញ្ឈប់ការសំញែងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរ និងការរត់ប្រណាំងសព្វាវុធ។ បើតាមលោក វាដល់ពេលវេលាហើយសម្រាប់ប្រជាជាតិនានាក្នុងការផ្តោតលើការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សន្តិភាព ជំនួសឱ្យការវិនិយោគលើឧបករណ៍សង្គ្រាម៕