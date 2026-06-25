ព័ត៌មាន
អង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ពង្រាយប្រតិបត្តិការជម្លៀសនាវិកជាង ១១.០០០ នាក់ដែលជាប់គាំងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែរ្ស
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយ អគ្គលេខាធិការ IMO លោក Arsenio Dominguez បាននិយាយថា ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍ដោយមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ៊ីរ៉ង់ អូម៉ង់ ប្រទេសឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ សហរដ្ឋអាមេរិក និងសហគ្រាសដែលប្រតិបត្តិការក្នុងឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រ។
ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងបរិបទដែលសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែរ្ស និងច្រកសមុទ្រ Hormuz បានរងការរំខានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ដោយសារតែជម្លោះរវាងអ៊ីរ៉ង់ អ៊ីស្រាអែល និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ការបាត់បង់សុវត្ថិភាពនៅលើខ្សែនាវាចរណ៍យុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះ បានបណ្ដាលឲ្យនាវិករាប់ពាន់នាក់ មិនអាចចាកចេញពីនាវា ឬផ្លាស់ប្តូរវេនការងារតាមកាលវិភាគ ហើយបង្កើនសម្ពាធលើឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រអន្តរជាតិផងដែរ៕