អង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រវៀតណាមកាន់តំណែងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ក្នុងជំនួបនេះ លោកអគ្គលេខាធិការ អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរ៉េស បានសង្កត់ធ្ងន់លើការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះវៀតណាម និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុង វៀត ផ្ទាល់ ក្នុងតួនាទីជាប្រធានកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញនៃ NPT ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ដោយបង្ហាញទំនុកចិត្តថា សន្និសីទនេះនឹងសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន និងចូលរួមចំណែកជាក់ស្តែងក្នុងការរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ។ ក្នុងឱកាសនេះ លោកអគ្គលេខាធិការ អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរ៉េស បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី និងការរួមចំណែករបស់វៀតណាមចំពោះពហុភាគីនិយម ហើយបានសម្តែងបំណងប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងវៀតណាមបន្ថែមទៀត លើវិស័យផ្សេងៗ ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងការដោះស្រាយបញ្ហាសកល។
ក្នុងនាមជាប្រធានដែលត្រូវបានតែងតាំងនៃកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញនៃសន្ធិសញ្ញា NPT លើកទី១១ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុង វៀត បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់ នៃកិច្ចប្រជុំនេះ ហើយបានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា នឹងបន្តទទួលបានការគាំទ្រផ្ទាល់ពីលោកអគ្គលេខាធិការ ដើម្បីជំរុញកិច្ចប្រជុំនេះឱ្យសម្រេចបាននូវការឯកភាពគ្នា។ ក្នុងឱកាសនេះ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែគោរពចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្ររបស់អង្គការស
ទាំងពីរ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថែមទៀតលើគ្រប់សសរស្តម្ភទាំងអស់ - សន្តិភាព និងសន្តិសុខ ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស៕