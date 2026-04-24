Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រវៀតណាមកាន់តំណែងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ

នាថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោក ដូ ហ៊ុង វៀត ប្រធានគណៈប្រតិភូវៀតណាមប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានជួបធ្វើការជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរ៉េស ដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អង្គការសហប្រជាជាតិ និងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញលើកទី ១១ លើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT)។
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រជោគជ័យរបស់វៀតណាមក្នុងការធ្វើជាប្រធានសន្និសីទពិនិត្យឡើងវិញនៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (រូបថត៖ ក្វាង ទ្រុង/VOV-វ៉ាស៊ីនតោន)

ក្នុងជំនួបនេះ លោកអគ្គលេខាធិការ អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរ៉េស បានសង្កត់ធ្ងន់លើការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះវៀតណាម និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុង វៀត ផ្ទាល់ ក្នុងតួនាទីជាប្រធានកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញនៃ NPT ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ដោយបង្ហាញទំនុកចិត្តថា សន្និសីទនេះនឹងសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន និងចូលរួមចំណែកជាក់ស្តែងក្នុងការរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ។ ក្នុងឱកាសនេះ លោកអគ្គលេខាធិការ អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរ៉េស បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី និងការរួមចំណែករបស់វៀតណាមចំពោះពហុភាគីនិយម ហើយបានសម្តែងបំណងប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងវៀតណាមបន្ថែមទៀត លើវិស័យផ្សេងៗ ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងការដោះស្រាយបញ្ហាសកល។

ក្នុងនាមជាប្រធានដែលត្រូវបានតែងតាំងនៃកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញនៃសន្ធិសញ្ញា NPT លើកទី១១ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដូ ហ៊ុង វៀត បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់ នៃកិច្ចប្រជុំនេះ ហើយបានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា នឹងបន្តទទួលបានការគាំទ្រផ្ទាល់ពីលោកអគ្គលេខាធិការ ដើម្បីជំរុញកិច្ចប្រជុំនេះឱ្យសម្រេចបាននូវការឯកភាពគ្នា។ ក្នុងឱកាសនេះ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែគោរពចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្ររបស់អង្គការស

ទាំងពីរ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថែមទៀតលើគ្រប់សសរស្តម្ភទាំងអស់ - សន្តិភាព និងសន្តិសុខ ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការធានាស្ថិរភាពសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេស

យោងតាមលោកស្រី ហ្វាម ធូ ហាំង បណ្តាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចវៀត ណាម និងអាជីវកម្មនាំចូល-នាំចេញប្រេងឥន្ធនៈ តែងតែរក្សាជានិច្ច កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូបរទេស ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលវែងដែលបានចុះហត្ថលេខាយ៉ាងពេញលេញ និងទាន់ពេលវេលា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top