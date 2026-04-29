ព័ត៌មាន
អង្គការសហជីពគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ផ្តោតលើការបង្កើនផលិតភាពការងារនិងសម្រេចបានកំណើនពីរខ្ទង់
នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា នៅទីក្រុងហាណូយ លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន ប្រធានរដ្ឋសភា បានចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី ១៤០ នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ (១៨៨៦-២០២៦) និងអញ្ជើញលើកតម្កើងប្រធានសហជីពកម្មករថ្នាក់មូលដ្ឋានឆ្នើមសម្រាប់ការងារដ៏គំរូ ក្នុងការសន្ទនា និងការចរចារួមក្នុងឆ្នាំ ២០២៦។ ថ្លែងនៅក្នុងពិធី លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់លើភារកិច្ចជាច្រើនសម្រាប់សហជីពកម្មករគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។
“បន្តជ្រួតជ្រាប និងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហា សន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស សេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១១ របស់រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម សេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់សហជីពកម្មករ វៀតណាម កម្មវិធីនិងផែនការការងារសម្រាប់អាណត្តិ និងប្រចាំឆ្នាំ។ សហជីពកម្មករគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គួរតែយល់ឱ្យបានហ្មត់ចត់អំពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួន និងផ្តោតលើគោលដៅនៃការបង្កើនផលិតភាពការងារ និងសម្រេចបានកំណើនពីរខ្ទង់; នវានុវត្តន៍ ការអនុវត្តការសន្សំសំចៃ ការកែទម្រង់រចនាប័ទ្មការងារ ការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតយ៉ាងខ្លាំង។ លើកកម្ពស់តួនាទីរបស់សហជីពក្នុងការកសាងវណ្ណៈកម្មករទំនើបនិងរឹងមាំ ដែលពិតជាជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងបុព្វហេតុឧស្សាហូបនីយកម្ម និងទំនើបកម្មរបស់ប្រទេសជាតិនិងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសក្តិសមដល់ចលនាកម្មករអន្តរជាតិ"។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹនថាញ់ មិន។
លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើឱ្យមានការផ្តោតលើការកសាងក្រុមកម្មាភិបាលសហជីពគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ ផ្តោតទៅលើការលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការសន្ទនា និងការចរចាសមូហភាព; ស្នើឡើង អភិវឌ្ឍន៍ និងធ្វើឱ្យគោលនយោបាយ និងច្បាប់ទាក់ទងនឹងកម្មករ និងសហជីពកាន់តែប្រសើរឡើង៕