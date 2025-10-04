Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញ​ចូលរួមនិងដឹកនាំមហាសន្និបាតលើកទី ៨ នៃបក្ខភាគនគរបាលមជ្ឈិម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តិទៅសម័យប្រជុំផ្លូវការនៃមហាសន្និបាតលើកទី ៨ បក្ខភាគនគរបាលមជ្ឈិម អាណត្តិ ២០២៥-២០៣០។

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញទៅទស្សនាកន្លែងតាំងពិពណ៌។ រូបថត៖ VOV

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រិន ថាញ់មិន លេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាន លោក Tran Cam Tu និងគណៈប្រតិភូចំនួន ៣៥០នាក់ តំណាងឲ្យបក្ខជនជាង ៦៧.០០០ នាក់ នៃបក្ខភាគនគរបាលមជ្ឈិមទាំងមូល បានចូលរួម។

ក្នុងអាណត្តិឆ្នាំ ២០២០-២០២៥ កម្លាំងនគរបាលប្រជាជនបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវគោលដៅ និងភារកិច្ចដែលបានដាក់ចេញ; អនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវភារកិច្ចការពារសន្តិសុខជាតិ ធានាសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម កសាងបក្ស កសាងកម្លាំងនគរបាលប្រជាជន សម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើន និងមាន “ចំណុចភ្លឺ” ជាច្រើន។ បក្ខភាគនគរបាលមជ្ឈិមបានដឹកនាំ និងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរាល់ដំណោះស្រាយ ដើម្បីកសាងកម្លាំងនគរបាលប្រជាជនបដិវត្តន៍ មានវិន័យ និងទំនើប។ល។

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញថ្លែងនៅមហាសន្និបាត។ រូបថត៖ VOV

 

អញ្ជើញថ្លែងក្នុងអង្គសន្និបាត អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានស្នើថា៖ “ពង្រឹងសក្តានុពលលើគ្រប់វិស័យក្នុងការធានាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ ពង្រីកកម្លាំងនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេស បញ្ញាសិប្បនិមិត្ត Quantum បច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការការពារសន្តិសុខជាតិ។ យកចិត្តទុកដាក់លើការកសាង និងលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់នគរបាលឃុំ ជាកម្លាំងដែលចូលរួមការពារសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ ជំរុញកិច្ចការបរទេសនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិលើបញ្ហាសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងការពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយជាមួយដៃគូ កាត់បន្ថយការប៉ុនប៉ង់បំផ្លិចបំផ្លាញ បុព្វហេតុកសាង និងការពារមាតុភូមិពីខាងក្រៅ ពង្រីកបរិយាកាសរស់នៅ និងអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ។ ឆ្លៀតយកធនធានពីខាងក្រៅជាអតិបរមាក្នុងការអភិវឌ្ឍ បង្កើនការរួមចំណែកដល់សន្តិភាព និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងពិភពលោក។ សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកងទ័ព បណ្តាក្រសួង ផ្នែក និងមូលដ្ឋាន ដើម្បីកសាងខឿនសន្តិសុខប្រជាជន”៕



តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពានរង្វាន់ Bui Xuan Phai ឆ្នាំ ២០២៥ លើកតម្កើងតន្ត្រីករ Tran Tien

ពានរង្វាន់ Bui Xuan Phai ឆ្នាំ ២០២៥ លើកតម្កើងតន្ត្រីករ Tran Tien

ពានរង្វាន់ Bui Xuan Phai លើកទី ១៨ - ដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់ហាណូយឆ្នាំ ២០២៥ បានប្រព្រឹត្តិទៅនាថ្ងៃទី ៣ ខែតុលា នៅឯពិព័រណ៍ផ្ទះលេខ ៤៥ Trang Tien ទីក្រុងហាណូយ។ គណៈកម្មាធិការរៀបចំបានផ្តល់រង្វាន់ចំនួន ៥ ដែលក្នុងនោះប្រភេទសំខាន់បំផុត - រង្វាន់ធំត្រូវបានប្រគល់ជូនតន្ត្រីករ Tran Tien។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top