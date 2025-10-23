Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញទៅទស្សនាសាកលវិទ្យាល័យ Aalto និងជួបជាមួយនិស្សិតវៀតណាម

បន្តសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅហ្វាំងឡង់ នារសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញទៅទស្សនានិងធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Aalto ជាសាកលវិទ្យាល័យជួរមុខនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់និងក្នុងតំបន់ ហើយបានជួបជាមួយនិស្សិតវៀតណាមយ៉ាងច្រើនកុះករដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ ។
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញទៅទស្សនា និងធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Aalto ។ រូបថត៖ Van Hieu/VOV

លោកអគ្គលេខាបក្សបានសង្កត់ធ្ងន់លើគោលនយោបាយជាប់លាប់របស់បក្ស និងរដ្ឋ ដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល ក្នុងនោះនិស្សិតដែលកំពុងរស់នៅនិងសិក្សានៅបរទេសមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ជាស្ពានផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹង វប្បធម៌ ប្រពៃណីជាតិ និងទទួលភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យារបស់ពិភពលោក ដើម្បីរួមចំណែកកសាងប្រទេសជាតិ៖ “បក្ស និងរដ្ឋវៀតណាមកំពុងកសាង និងអនុវត្តយន្តការ គោលនយោបាយដ៏វិសេសវិសាល ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកមានទេពកោសល្យ។ ប្អូនៗតែងតែត្រូវបានស្វាគមន៍ និងបង្កលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតដើម្បីរួមចំណែក។ ការចូលរួមចំណែកមិនត្រឹមតែជាការត្រលប់មកវិញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិនៅទូទាំងទ្វីបទាំងប្រាំទៀតផង។ ជាពិសេស យើងលើកទឹកចិត្តកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យហ្វាំងឡង់ រួមទាំងសាកលវិទ្យាល័យ Aalto ជាមួយបណ្តាសាកលវិទ្យាល័យនិងស្ថាប័នអប់រំវៀតណាម”។

លោកអគ្គលេខាសង្ឃឹមថា និស្សិតវៀតណាមនឹងលើកកំពស់តួនាទីជាស្ពានតភ្ជាប់ចំណេះដឹង ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម និងហ្វាំងឡង់ឱ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជំរុញគម្រោងផ្លូវដែក

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជំរុញគម្រោងផ្លូវដែក

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំសំណង់ និងគម្រោងជាតិ សំខាន់ៗក្នុងវិស័យផ្លូវដែក (ហៅកាត់ថា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) បានអញ្ជើញ ជាអធិបតីនៅកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ដែលត្រូវបានតភ្ជាប់តាម ប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយខេត្ត និងក្រុងចំនួន ១៨ ដែលមានគម្រោងផ្លូវដែកឆ្លងកាត់។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top