ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា សម្តេច ហ៊ុន សែន (រូបថត៖ ថោង ញ៉ែត/TTXVN)
នាថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញា នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសដែលគណៈ ប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា។
ក្នុងជំនួបនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីររូបបានឯកភាពបន្តពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ តភ្ជាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជំនាន់ តភ្ជាប់បណ្តាជំនាន់យុវជន និងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ; ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសកម្ម និងបង្ហើយយ៉ាងឆាប់ៗ ចំនួន ១៦% នៃការងារខ័ណ្ឌសីមាបោះបង្គោលព្រំដែនគោក; រក្សាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅតាមតំបន់ព្រំដែន និងទប់ស្កាត់បទល្មើសឆ្លងដែន ...។ ភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ រួមទាំងជំរុញនិងសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរ និងបង្កើនសកម្មភាពទៅវិញទៅមករបស់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ព្រំដែន៕