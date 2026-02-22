ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម៖ ការដាំដើមឈើថ្ងៃនេះ គឺជាការសាបព្រោះគ្រាប់ពូជសុភមង្គលសម្រាប់អនាគត
នេះជាការបញ្ជាក់អះអាងរបស់អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម នៅក្នុងពិធីបើកពិធីបុណ្យដាំដើមឈើនិទាឃរដូវឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ (ចំនឹងថ្ងៃទី ៦ នៃបុណ្យតេត) នៅទីតាំងគម្រោងសាងសង់សារមន្ទីរបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម (ហាណូយ) ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានទីក្រុងហាណូយប្រារព្ធឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅតាមឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន ១២៦ ទូទាំងទីក្រុង និងតាមបណ្តាញ អ៊ីនធឺណិតនៅទីតាំងចំនួន ៤ ដោយទីតាំងសំខាន់គឺសារមន្ទីរបក្សកុម្មុយ និស្តវៀតណាម។
នៅក្នុងពិធីនោះ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានថ្លែងថា ក្រោយរយៈពេល ៦៦ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីលោកប្រធានហូជីមិញ បានបំផុសជាផ្លូវការនូវ “បុណ្យតេតដាំដើមឈើ” នៅព្រឹកថ្ងៃទី១នៃបុណ្យតេត ឆ្នាំ ជូតទោស័ក (ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៦០) បុណ្យតេតដាំដើមឈើនេះបានក្លាយជាប្រពៃណីវប្បធម៌ដ៏ស្រស់ស្អាត ជាចលនាមហាជនដ៏ទូលំទូលាយ ដែលនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដល់ប្រទេសជាតិ។ ការដាំដើមឈើមួយដើមទៀត គឺជាការបញ្ជូនជំនឿបជាក់ន្ថែមទៅអនាគត។
លោកអគ្គលេខាបក្សបានក្រើនរំលឹកថា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងៗ ហើយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិកាន់តែស្មុគស្មាញ ដូច្នេះ ការដាំដើមឈើត្រូវតែបន្តក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ ហើយការដាំដើមឈើត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការថែទាំដើមឈើ និងការការពារព្រៃឈើ។ លោកអគ្គលេខាបក្សតូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់លើទស្សនៈខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់បក្សនិងរដ្ឋគឺ៖ ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រូវដោះដូនឹងបរិស្ថានទេ; ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែភ្ជាប់ទៅនឹងការរក្សាបរិស្ថាន; ហើយទីក្រុងទំនើបត្រូវតែសាងសង់ ខណៈពេលដែលរក្សាសួតបៃតងសម្រាប់ប្រជាជន។
លោកអគ្គលេខាបក្សតូ ឡឹម បានទាមទារឱ្យទីក្រុងហាណូយក្លាយជាតំបន់ឈានមុខគេទូទាំងប្រទេសទាក់ទងនឹងទំហំបៃតង ក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ និងលំហរសាធារណៈបៃតង។ អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវតែចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដើមឈើបៃតង និងប្រភពទឹកជាភារកិច្ចស្នូលក្នុងការរៀបចំផែនការទីក្រុងរបស់រដ្ឋធានី ដោយក្លាយទៅជា "ទីក្រុងក្នុងព្រៃ ព្រៃឈើក្នុងក្រុង"។ ជាមួយគ្នានេះ កម្មាភិនាលគ្រប់រូប សមាជិកបក្ស គ្រប់ស្ថាប័ន អង្គភាព និងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗនៃទីក្រុងហាណូយនឹងក្លាយជា "ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបៃតង" តាមរយៈសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃជាក់ស្តែង ដើម្បីឱ្យ ពណ៌បៃតងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ៕
តាមគម្រោង នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃយុទ្ធនាការដាំដើមឈើនិទាឃរដូវ និងនៅចុងខែមីនា ទីក្រុងទាំងមូលនឹងខិតខំដាំដើមឈើចំនួន ៨០.០០០ ទៅ ១០០.០០០ ដើមនៃប្រភេទផ្សេងៗគ្នា; និងដាំដើមឈើប្រហែល ៤០០.០០០ ដើមនៅឆ្នាំ ២០២៦។
ទន្ទឹមនឹងនេះ នៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះ ក្រសួងការពារប្រទេសនឹងដាំដើមឈើប្រហែល ១,២ លានដើម ហើយក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនឹងដាំដើមឈើជាង ៣ លានដើមនៃប្រភេទផ្សេងៗគ្នា។ ចំនួននេះត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងបន្តកើនឡើងតាមពេលវេលា។