អគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញទទួលជួបគណៈប្រតិភូដែលចូលរួមសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិវៀតណាមវិទ្យាអគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញទទួលជួបគណៈប្រតិភូដែលចូលរួមសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិវៀតណាមវិទ្យា

អគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញទទួលជួបគណៈប្រតិភូដែលចូលរួមសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិវៀតណាមវិទ្យា
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ អគ្គលេខាបក្សលោក តូ ឡឹម បានមានប្រសាសន៍ថា វត្តមានដ៏ច្រើនរបស់អ្នកប្រាជ្ញវៀតណាមវិទ្យាទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារសំខាន់មួយ៖ វៀតណាមមិនត្រឹមតែជាប្រធានបទស្រាវជ្រាវប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានក្លាយជាដៃគូបញ្ញារបស់អ្នកប្រាជ្ញវៀតណាមវិទ្យាទៀតផង។ លោកអគ្គលេខាបក្សបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអ្នកប្រាជ្ញ ដែលស្រាវជ្រាវយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើប្រធានបទរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អនាគតនៃប្រទេសវៀត ណាម; បានបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំ គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ បក្ស និងរដ្ឋវៀតណាមតែងតែស្តាប់ការរិះគន់វិទ្យាសាស្ត្រឯករាជ្យ ត្រឹមត្រូវ និងមានសុច្ឆន្ទៈ។ សង្ឃឹមថា អ្នកជំនាញ និងអ្នកប្រាជ្ញនឹងបន្តអមដំណើរ មិនត្រឹមតែដោយក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងដោយចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រ ការវិភាគគោលនយោបាយដោយផ្អែកលើភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រ អនុសាសន៍ជាក់ស្តែង និងអាចអនុវត្តបាន។
លោកអគ្គលេខាបក្សតូ ឡឹម ក៏បានយល់ព្រមរៀបចំជាប្រចាំនូវសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិវៀតណាមវិទ្យា ទាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងនៅបរទេស បង្កើតមូលនិធិវៀតណាមវិទ្យានៅឆ្នាំនេះ; ស្នើអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឱ្យមកប្រទេសវៀតណាមបន្ថែមទៀត ស្នាក់នៅប្រទេសវៀតណាមឱ្យបានយូរជាងមុន ធ្វើការជាមួយសហការីវៀត ណាមឱ្យកាន់តែស្មើភាពគ្នា និងស្តាប់សំឡេងពីមូលដ្ឋាន ពីតំបន់ និងពី សហគមន៍៕