ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានិងស្រីលង្កា
នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែឧសភា អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម បានវិលត្រឡប់មកទីក្រុងហាណូយវិញ បញ្ចប់ដោយជោគជ័យដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា និងស្រីលង្កា។ លទ្ធផលសំខាន់មួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺ វៀតណាមបានលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយឥណ្ឌាទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងជាមួយស្រីលង្កាទៅជាភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។
មុននោះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញចូលជួបសវនាការជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីលង្កា ហារីនី អាម៉ារ៉ាស៊ូរីយ៉ា និងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មាភិបាលនៃស្ថាប័នតំណាង និងសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅស្រីលង្កា៕