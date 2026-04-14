អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងប៉េកាំងចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅចិន
អញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម និងភរិយារួមជាមួយ គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ វៀតណាមនៅអាកាសយានដ្ឋានប៉េកាំង មានវត្តមានលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុងប៉េកាំង លោកស្រី យីន លី, ប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន លោកស្រី លីវ ហៃយីង, ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសចិន លោក ហ្វាម ថាញ់ ប៊ិញ រួមជាមួយកម្មាភិបាល បុគ្គលិកស្ថានទូតនិងនិស្សិតវៀតណាមជាច្រើននាក់ដែលរស់នៅ និងសិក្សានៅប្រទេសចិន។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក តូ ឡឹម អញ្ជើញជួបពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ដ៏សំខាន់ជាមួយអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិន លោក ស៊ី ជីនពីង និងអញ្ជើញជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិនមួយចំនួនទៀត ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្រ្ត និងទិសដៅសំខាន់ៗ សំដៅនាំទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅកាន់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ដែលមានស្ថិរភាព ប្រកបដោយចីរភាព។
ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនេះរបស់ប្រមុខបក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម ជាឱកាសសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ ចូលរួមក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងជាក់ស្តែង ក្នុងលក្ខណៈស្មោះត្រង់និងបើកចំហរ លើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នា និងដើម្បីពង្រឹងការសម្របសម្រួលក្នុងយន្តការពហុភាគី ដោះស្រាយបញ្ហា ដែលនៅ សេសសល់ និងរួមចំណែកដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក៕