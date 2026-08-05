ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំវៀតណាមដែលមកជម្រាបលា
នារសៀលថ្ងៃទី ៥ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ អញ្ជើញទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំវៀតណាម លោក Tan Yang Thai ដែលមកជម្រាបលាក្នុងឱកាសបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្ម អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានវាយតម្លៃខ្ពស់និងអបអរសាទរចំពោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Tan Yang Thai ដែលបានសម្រេចភារកិច្ចនៅវៀតណាមដោយជោគជ័យ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋបានជូនពរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Tan Yang Thai បន្តទទួលបានជោគជ័យក្នុងតំណែងថ្មី ដោយរួមចំណែកដល់ការទូតរបស់ម៉ាឡេស៊ី ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍដ៏ខ្លាំងក្លានៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ម៉ាឡេស៊ីផងដែរ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានអះអាងថា វៀតណាមជានិច្ចកាលឱ្យតម្លៃដល់ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយម៉ាឡេស៊ី; មានបំណងចង់ពូនជ្រុំដោយឥតឈប់ឈរ និងនាំឱ្យក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅផងដែរ។
រីឯខ្លួនវិញ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Tan Yang Thai បានអះអាងថា ម៉ាឡេស៊ីជានិច្ចកាលឱ្យតម្លៃដល់ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាម ហើយមានបំណងចង់ជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀត ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងថាមពលកកើតឡើងវិញ។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត បានបញ្ជាក់ថា នឹងបន្តពូនជ្រុំទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ៕